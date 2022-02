Luca Zaia in diretta da Palazzo Balbi, fondi del Pnrr al Veneto: oggi la firma di un protocollo con la Guardia di Finanza

Luca Zaia in diretta oggi - lunedì 7 febbraio 2022 - alle ore 12 da Palazzo Balbi a Venezia per la firma di un protocollo con la Guardia di Finanza. Oggi a Palazzo Balbi la finanza, Zaia è con il generale Giovanni Mainolfi per la presentazione di un accordo fra la Regione e la Gdf. «Si parla di Pnrr ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con 229 miliardi di euro a livello nazionale, e almeno 25 miliardi a livello regionale - ha spiegato il presidente Zaia -. Vogliamo che queste risorse prendano la via della legalità e non dell'illegalità. Pensiamo a progetti di altissimo livello legati ai fondi del Pnrr, le Università stanno sfornando idee di altissimo livello, nella medicina, nelle biotecnologie, ed è fondamentale che le risorse della comunità siano investite per la comunità».

Zaia in diretta oggi

«In questi anni di lockdown ci siamo messi al lavoro e quando abbiamo capito che sarebbero arrivate risorse dal governo centrale abbiamo iniziato a pensare a un nuovo modo affinché queste risorse si trasformino in opportunità - ha spiegato il generale Mainolfi -. Questi soldi devono costituire un investimento e devono far sì che finiscano nelle giuste mani, in progetti seri, e non in spese improduttive. Questo protocollo deve essere l'abbrivio che deve indurci come istituzioni affinché queste risorse non finiscano dove non devono finire. Vorrei che il Pnrr non fosse uno strumento per farci espropriare da qualche cosa che graverà sulle nuove generazioni, loro non devono subire le nostre mancanze, e con questo protocollo vogliamo dire "noi ce la mettiamo tutta"». In questi due anni di Covid sono state registrate 5.884 imprese e 200 hanno infiltrazioni di stampo mafioso: questo il dato allarmante presentato dal generale Mainolfi.