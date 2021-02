Luca Zaia in diretta oggi. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Vaccini in primo piano, ieri sera sono arrivate ieri in Veneto, consegnate alla farmacia dell'Ospedale all'Angelo di Mestre, le prime fiale del vaccino AstraZeneca. Si tratta di una fornitura di 20.400 dosi, che saranno distribuite alle varie aziende sanitarie di tutta la regione. Finora il Veneto aveva avuto consegne solo da Pfizer e Moderna. Resta sempre aperta la partita dell'acquisto dei sieri anti Covid in autonomia da parte della Regione.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. ​Assembramenti, nuova ordinanza del... LA VARIANTE Covid, nuova mutazione scoperta a Milano. «Può influire... NORDEST Covid Veneto, Zaia: “Consumazioni solo da seduti dalle 15 alle 18,... COVID Piano vaccinale, ecco il calendario della Regione Veneto ma con... VENETO Sindaci spaventati dalle resse nei centri storici. «Zaia vari... PADOVA Ipotesi confini chiusi, baristi e negozianti Ascom: «Non fateci... IL PUNTO Zaia: «Contagio in calo, ma non illudiamoci sia... COMMENTO AMARO Folla nei centri storici, lo sconforto di Zaia: «Vedremo a fine... VENEZIA Spritz da zona gialla, il comandante dei vigili: «Chiudere i...

Sempre di ieri la nunova ordinanza del governatore per arginare il fenomeno degli assembramenti dei centri storici nelle città (QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni 850mila, 2milioni 816mila test rapidi, incidenza positivi sui tamponi 2,18%, +828 positivi nelle ultime 24 ore, 318mila positivi da inizio pandemia, 25.971 attualmente positivi, 1.737 ricoveri, 170 terapie intensive, 1.567 area non critica, +31 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA