Zaia diretta: «La situazione migliora, presto i risultati di studi innovativi. Positivi totali sotto quota 40mila»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Il governatore veneto commenta le ultime notizie sul Coronavirus, i dati del contagio, il caso scuola con i test sugli studenti, i vaccini e la classificazione della nostra Regione.

Zaia nell'ultimo incontro stampa di ieri ha ribadito il ritorno in classe degli studenti: le scuole in Veneto riapriranno il primo febbraio .

Oggi il governatore ha ricordato che è un anno dalla dichiarazione dell'emergenza per il Covid (era il 28 gennaio 2020). I positivi totali sono scesi oggi dopo molto tempo sotto quota 40mila grazie ai mancati nuovi ingressi e alle guarigioni.

Resta elevato il numero delle vittime, purtroppo: 52 nelle ultime 24 ore.

Siamo impegnati sul fronte scuola per la riapertura di lunedì. Ci sarà il campionamento degli studenti - con test appunto a campione - con il passaggio autorizzativo dal Comitato etico per il via libera definitivo: capiremo come circola il virus e le eventuali varianti. Sono aspetti fondamentali per evitare ricadute in futuro. I dati per ora dicono di percentuali minime anche se ci sono 10mila ragazzi in quarantena.

Direttore generale Sanità Veneta

Il dottor Luciano Flor ha spiegato sulla scuola: «Riaprire non significa abbassare la guardia. Ragionevole riprendere alcune attività visto la minore pressione sugli ospedali, siamo in pratica tornati ai numeri della fase 3 e ragionevolmente lunedì saremo a numeri un po' migliori, quindi si può tornare alle misure precedenti. In totale ci sono 539 pazienti in terapia intensiva su 670 posti totali attualmente allestiti e pronti, quindi 131 liberi» Restano in vigore tutte le precauzioni di distanziamento e utilizzo obbligato dei dispositivi.

«Gli ospedali restano blindati per evitare qualsiasi rischio. Saranno gradualmente richiamati pazienti in attesa per interventi a seconda dell'urgenza. Richiameremo tutti coloro che sono in attesa. Chi ha visto annullata la visita deve richiamare per fissare un nuovo appuntamento, circa 90mila persone»

Scuola

Lunedì riapriamo le scuole in tutto il Veneto con presenze al 50% per tre settimane (poi al 75% per altre 3 settimane se non cambia lo scenario epidemiologico) come previsto dalla legge e quindi spero che nessuno abbia da ridire. Rispettiamo la legge, inutile fare polemiche e dichiarazioni irrispettose nei confronti di chi ha malati in casa. Ricordiamoci della situazione e chi sta male prima di fare inutili polemiche. Le famiglie possono comunque chiedere di far restare i figli a casa. Polemiche assurde come quelle sui vaccini. Oggi è attesa la sentenza del Tar sul ricorso dei genitori, (LEGGI LA NOTIZIA) lo aspettiamo, ma dovesse anticipare rispetto a lunedì leggeremo le motivazioni e decideremo il da farsi. Comunque applichiamo le quote di presenze decise dal governo. Arrivare al 100% è difficile se non sparisce il Covid, io lo spero ma non spetterà comunque alla nostra regione decidere.

Bollettino

Assessore De Berti: Trasporti & Scuola

La vicepresidente del Veneto e assessore ai Trasporti Elisa De Berti è interventuta ieri sul caso scuola. «Parliamo per il Veneto di oltre 200mila studenti e 18mila persone di personale Ata che rientrano da lunedì. I mezzi di trasporto pubblico restano al 50% della capienza (fra in piedi e seduti), quelli privati prevedonoinvece il 50% solo posti seduti. Orari di entrati, Verona e altre città come Dolo e Mirano adottano il doppio orario per non creare assembramenti e alleggerire i trasporti (Actv non aveva bus sufficienti per le esigenti). Ci saranno 680 mezzi aggiuntivi per il servizio scolastico».

Ecco i numeri per Provincia (SCARICA IL PDF)

VENEZIA avrà 131 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 48 steward attivi

PADOVA 166 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 40 steward

TREVISO avrà 120 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 20 steward attivi

VICENZA avrà 143 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 48 steward attivi

VERONA avrà 85 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 70 steward attivi

BELLUNO avrà 18 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 6 steward attivi

ROVIGO avrà 20 mezzi in più di tpl (trasporto pubblico locale) e 12 steward attivi

Un centinaio di "bollette pazze" a ristoranti e hotel chiusi per Covid

Produzione dei vaccini in Veneto

Produrre vaccini autorizzati direttamente sul nostro territorio, gli aggiornamenti: «Ci sono stati contatti con il dottor Spagna di Veneto Sviluppo ma ancora non si sono concretizzati» aveva dichiarato lunedì Zaia.

