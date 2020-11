Luca Zaia in diretta oggi:«Il contagio da Covid cresce, colpa degli assembramenti. Non voglio gestire la diffusione a suon di ordinanze»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 26 novembre 2020, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto e le misure adottate dalla Regione per contrastare la diffusione del virus. Oggi entra in vigore l'ultima ordinanza firmata dal governatore.

Sono molti gli argomenti ancora aperti in questi giorni, uno su tutti il Natale e quello che verrà racchiuso nel prossimo Dpcm, atteso per il 3 dicembre prossimo. Ma all'interno del documento dovrebbero esserci anche le decisioni sulla eventuale riapertura delle scuole, sulla partita degli impianti da sci, sui ristori, due argomenti, soprattutto questi ultimi, guardati con molta attenzione da Zaia e dai veneti.

APPROFONDIMENTI COVID Zaia in diretta: «Ricoveri, Veneto in fase 5, usciremo... NORDEST Covid, Zaia: «Se "spegniamo" lo sci scompare la... COSA CAMBIA? Zaia in diretta, nuova ordinanza da giovedì 26: negozi,... I NUMERI DELLA REGIONE Covid, la verità sui decessi: un paziente su due muore fuori... ULTIME NOTIZIE Zaia in diretta oggi: Nuova ordinanza domani. «Superato il... NORDEST Coronavirus, Zaia: «Medici e pediatri possono disporre la... NORDEST Luca Zaia: «Nuova ordinanza con misure su assembramenti, numero... FRIULI VENEZIA GIULIA Covid, il governatore Fedriga in diretta oggi: cosa ha detto LA POSIZIONE Zaia: «Il vaccino anti Covid volontario, ma appena ci...

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2 milioni 734mila, tamponi rapidi 878.756. Isolamento 44437 persone. Positivi da inizio pandemia 134.056 (+3980) - i positivi crescono in proporzione ai tamponi fatti - ricoverati 2579 (+50), in terapia intensiva si trovano 323 persone (-1). Morti 3501 (+72 nelle ultime 24 ore).

Il contagio aumenta

I dati continuano a crescere, anche se poco ogni giorno. Stiamo gestendo l'emergenza senza che la nostra vita abbia subito grandi stravolgimenti, fatta eccezione per il coprifuoco e la limitazione di bar e ristoranti che chiudono alle 18. Questi dati ci dicono che il contagio c'è perché non facciamo attenzione agli assembramenti, al distanziamento sociale, alle misure di tutela personale. Noi non possiamo gestire la comunità a suon di ordinanze e restrizioni, mi rifiuto di andare oltre questo limite.

Terapie intensive

Siamo partiti da 494 postazioni il 21 febbraio. Dopodiché le abbiamo portate a 825 posti. Ma ancora siamo intervenuti e arrivati a 877, infine abbiamo raggiunto quota 1000 (anche se il numero target fissato per il Veneto per legge è 877). Sono 11 quelle nei blocchi operatori dei Covid hospital. Ne abbiamo 123 in più rispetto alla legge. Non abbiamo terapie intensive fantasma.

Mancano infermieri

Un appello agli infermieri del sistema sanitario del Veneto a prestare servizio straordinario, oltre l'orario normale in corsia, nelle Case di riposo della regione è stato lanciato oggi dal governatore Luca Zaia. «Chiediamo a chi lo può fare - ha detto Zaia - di poter prestare la propria opera, extra orario di lavoro, presso le case di riposo. È volontariato, ma sarà retribuito, 35 euro all'ora. Faccio appello a tutto il nostro personale infermieristico, magari anche solo per fare un'ora nelle Rsa, perchè sono in estrema sofferenza. Mentre c'è chi parla di Natale, dei regali e del cenone, nelle case di riposo abbiamo anziani isolati a causa del virus che non vedono più i parenti da mesi». La norma vale anche per gli Oss. Ci sono molti corsi che partono per gli Oss ma non abbiamo iscritti: non viene considerato come corso appetibile.

Sci e ristori

Non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale, oggi alle 16 siamo al tavolo con i ministri per un confronto. Ma se si chiude si deve ristorare, evitando che gli altri aprano. Nell'arco alpino le regole devono essere le stesse per tutti, altrimenti facciamo la figura dei pirla in tutto il mondo. In Austria danno fino all'80% del fatturato perso, in Germania idem con percentuali diverse, penso che in Italia gli operatori avrebbero accettato anche percentuali minori, invece si è fatta una scelta che oggi ci portano più in difficoltà ad affrontare i temi delle restrizioni eprché nessuno ci crede più a questi ristori.

Scuola

Penso che sia rischioso aprire per chiudere subito dopo, si apre per una manciata di giorni, val la pena di rischiare per fare un flash pre natalizio? Concentriamoci sul dopo Epifania, se possibile. Io sono per la scuola in presenza, che sia chiaro, però spero che non diventi un totem questa querelle sulla scuola, che non sia un tema di puntiglio politico. Come si riparte, quando si ritornerà sui banchi? La Regione sta ragionando sul tema dei trasporti pubblici, ma non può passare l'idea che la scuola sia chiusa per i trasporti - ha affermato Zaia. Sono soggetti asintomatici con alta carica virale gli studenti che diventano super diffusori. La stragrande maggioranza delle positività nelle scuole la troviamo nelle Primarie.

Auronzo

E' stato predisposto lo screening alla popolazione dai 41 ai 75 anni ad Auronzo: domenica mattina dalla 9 alle 13 i cittadini possono andare per fare il tampone.

La nomina

Nuovo direttore generale della Regione, è il dottor. Maurizio Gasparin.

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA