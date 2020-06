Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. Coronavirus in Veneto, contagio e vittime

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 30 giugno 2020. Gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto nell'appuntamento con la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera.

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

Sono 958mila i tamponi fatti, 19.286 i positivi (+8), in isolamento 746 (+35), i ricoverati sono 192 (21 sono Covid), in terapia intensiva 10 pazienti, 2.012 le persone decedute, dimessi 3.583, nati 89 bambini nelle ultime 24 ore.



Veneto: pericolo reinfezione

Ultimo aggiornamento: 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo ancora preoccupati per la reinfezione, oggi abbiamo 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più. Si tratta di una anziana di una casa di riposo di Cordignano, che ha un focolaio attico, e una coppia di anziani, ci sono anche madre e figlio stranieri residenti a Vicenza (24 anni e 3 mesi), un ricoverato a Padova con sintomi lievi e un bergamasco di 72 anni. Questi indicatori per me non sono buoni: bisogna rispettare le regole. Continuo a dire ai cittadini di fare attenzione, di portare la mascherina e fare attenzione negli assembramenti. Se siamo prima della tempesta, allora ci stiamo predisponendo tutti per lanciarci dentro questa tempesta: questo virus è una bestia terribile.