Zaia diretta: «Coronavirus, come mortalità il Veneto è l'ottava regione in Italia»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Il governatore veneto commenta le ultime notizie sul Coronavirus, i dati del contagio, il caso scuola, i vaccini e la classificazione della nostra Regione.

Intanto in Veneto il virus sta allentando la pressione sugli ospedali e il numero dei nuovi contagi fino a ieri ha continuato a scendere con l'eccezione appunto di martedì 26 per un ricalcolo.

Zaia nell'ultimo incontro stampa - lunedì 25 - aveva annunciato il ritorno in classe degli studenti: le scuole in Veneto riapriranno il primo febbraio .

Coronavirus, perché il Veneto è arancione: come funziona l'algoritmo, come si calcola la fascia di rischio

Tamponi molecolari ad oggi sono 3,7 milioni in totale e in 24 ore abbiamo fatto 43mila tamponi. I positivi è fuorviante per il ricalcolo spiegato ieri con però solo 290 in terapia intensiva, la punta er stato di 356, oggi siamo sotto con un migliaio di posti letto in meno in questa seconda e terza ondata.

Come mortalità siamo l'ottava regione in Italia.

Un centinaio di "bollette pazze" a ristoranti e hotel chiusi per Covid

Produzione dei vaccini in Veneto

Produrre vaccini autorizzati direttamente sul nostro territorio, gli aggiornamenti: «Ci sono stati contatti con il dottor Spagna di Veneto Sviluppo ma ancora non si sono concretizzati» aveva dichiarato lunedì Zaia.

