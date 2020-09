Zaia in diretta oggi: «Migranti disobbedienti al tampone tornino a casa». Vaccino antinfluenzale in arrivo. Scuole, almeno un caso in 90 istituti: test rapidi agli studenti

diretta Facebook oggi

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Vaccino antinfluenzale in Veneto

I controlli nelle scuole

Test rapidi: le richieste del Veneto

"Influenza, il vaccino non basterà", allarme delle farmacie: solo 12 dosi per ogni esercizio Il conto alla rovescia è partito ma per la campagna antinfluenzale 2020/2021 - in piena pandemia da - il rischio è quello di tornare indietro allo scorso marzo e trovarsi di fronte questo scenario: come all'epoca nelle erano introvabili le mascherine anche adesso le dosi per tenere lontano il virus influenzale potrebbero non essere alla portata di tutti.

Zaia e la leadership nella Lega: patologico cercare il messia

Luca Zaia ribadisce, per l'ennesima volta, di non essere interessato alla leadership nella Lega. «Io sono un pragmatico - afferma a Rtl 102.5 - e non sono minimamente interessato, considero una forma di patologia quella di cercare sempre il messia di turno». «Io - aggiunge il presidente del Veneto - non ho la bacchetta magica, penso che ognuno debba occuparsi dell'incarico che gli è stato dato. A me è stato affidato il Veneto e ricordo che questo voto è dei veneti per il Veneto. Ci vuole coerenza l'ho detto in molti casi e penso che la mia storia personale lo dimostri. Ho il Veneto, punto».



La questione quota 100

Il governatore Luca Zaia si dice d'accordo con Matteo Salvini sulla battaglia che la Lega promette se il ritocco di quota 100 andrà a toccare le pensioni. «Sono d'accordo con Salvini - ha detto Zaia, a Ratl 102.5 - questa ultima presa di posizione del Governo è il Festival dell'incoerenza. Si cambia facilmente idea, la coerenza è tutto nell'amministrazione».



Tridico e l'aumento di stipendio

Ultimo aggiornamento: 13:36

torna in, lunedì 28 settembre 2020. Il presidente lo annuncia dalla sua pagina social. Come c'è stato l'aggiornamento sui dati relativi alin Veneto, dal quale si evince che se da un lato l'età media dei ricoverati in terapia intensiva si abbassa, dall'altro la gravità dei pazienti è anch'essa minore. Il governatore ha assicurato l'arrivo del vaccino antinfluenzale in Veneto, in tutte le farmacie. Un dato interessante è emerso daidella regione: si è registrato ad oggi almeno un caso in 90 istituti. A questo proposito Zaia ha presentato una serie di, tre per la precisione, scritte e inviate a Roma: che isiano utilizzati per gli studenti, che i compagni di un alunno positivo, se negativi al test, non vadano in quarantena ma restino in classe, e che infine ipossano tornare a decidere se per un loro paziente sia opportuno o meno eseguire un(ad oggi con sintomi Covid il tampone è obbligatorio).Quasi due milioni di tamponi fatti. Un milione e trecentomila test rapidi eseguiti - «e ricordo che siamo stati i primi a crederci», ha detto Zaia. «Oggi abbiamo almeno 20 aziende internazionali che propongono i test rapidi a 4,50 a test. «Lacredo sia questione di settimane», per capire se il test sia del tutto attendibile e applicabile manca pochissimo, quindi, grazie alla sperimentazione in atto a Padova, con il personale dell'Università.Positivi 183 in più rispetto a ieri. 8.611 persone in isolamento domiciliare, 2.176 le persone morte, 213 i ricoverati. 27 in terapia intensiva, uno in più rispetto alle 24 ore. I sintomatici oggi sono 40 su 3.621, ovvero l'1,10%. I dimessi sono 4.085. «Di fronte a questi dati non è il caso di fare allarmismo».«Si abbassa l'età dei pazienti in terapia intensiva, ma si abbassa anche la quantità di pazienti in terapia intensiva rispetto ai ricoverati, oggi siamo al 6% nel rapporto tra ricoverati e terapia intensiva. La degenza media si è abbassata, prima non scendevamo sotto i 14 giorni di permanenza, ora siamo sui 6-9 giorni. E un terzo dei pazienti di terapia intensiva non è intubato».La mascherina è fondamentale per proteggerci, non è una coercizione e non credo neppure che non sia una grande fatica per venir fuori da questo casino. Oggi lo abbiamo sancito clinicamente: nelle infettive il 3,8% dei nostri medici si sono infettati, ed è una percentuale bassissima, anche perché questi erano i medici che lavoravano con il virus.Abbiamo in arrivo il vaccino anti influenzale che è fortemente raccomandato, siamo stati i primi a vincere la gara in Italia, stiamo anche pensando a come distribuirlo con il nostro assessore. Abbiamo il dovere di proteggere le categorie più a rischio che non possono permettersi di prendere il Covid.In tutto il Veneto, i dati dei controlli negli istituti scolastici: in 90 situazioni abbiamo almeno un caso. I bambini positivi sono 85, ossia lo 0,02% della popolazione scolastica oggetto di monitoraggio. In quarantena preventiva 870 persone, lo 0,24%. Gli operatori in quarantena sono 120, ossia lo 0,13% del totale. In quasi tutti i casi il virus è entrato nella scuola dal contesto familiare o sociale. Noi nella ricerca dei contatti all'interno della scuola non troviamo altri positivi.Se ci fanno queste modifiche, che abbiamo chiesto per iscritto, riusciamo a correre di più ed essere più efficaci, ha spiegato Zaia, introducendo le richieste del Veneto a Roma. Il caso di Oderzo in primo piano , nell'ex caserma i migranti rifiutano di essere sottoposti ai tamponi. «Io dico che non ci sono parole ed è deplorevole quello che sta accadendo - ha sottolineato Zaia -. Questi sono ospiti, dichiarano di essere rifugiati, passano anni a spese dei cittadini, e se tu dici voglio essere rifugiato in Italia accetti anche le regole del Paese che ti ospita,. Ma dove siamo finiti? Loro devono farli tutti i tamponi, e se posso essere più incisivo per farglieli fare sono disponibile. Non è che stiamo programmando piani di farmaci o vaccinazione, stiamo parlando di tamponi. E comunque c'è già un piano di sanità pubblica che prevede che si facciano. Abbiamo avuto anche alla ex caserma Serena questo problema ma alla fine i tamponi si sono fatti, i prefetti li facciano fare». Ex caserma Zanusso: i profughi rifiutano il tampone, per 175 scatta la quarantena Tav non significa solo treno veloce ma anche raddoppio della linea ferroviaria, deve essere una priorità non solo per noi ma per tutto il Paese. Qui non c'è opposizione alle infrastrutture, come invece accade in val di Susa.Noi abbiamo un accordo e andiamo avanti.Vorremmo anche utilizzare l'impianto per bob anche in estate. Abbiamo molti progetti. Se la preoccupazione del Cio è quello del piano di gestione non si devono preoccupare, e il bob di Cortina lo paghiamo noi. Non esiste per noi candidatura olimpica senza bob.