Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto il governatore del Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 18 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. La conferenza stampa sul contagio da Coronavirus in Veneto e le ultime normative della Regione.



Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Covid in Veneto, il bollettino

848.123 tamponi fatti, 10mila più di ieri. In isolamento 847 persone (+13), positivi 19.233 (+8), ricoverati 248 (33 Covid), Terapia intensiva invariato da 3 giorni, sono 12 (1 Covid), morti 1.994 (+7 nelle ultime 24 ore, nelle case di riposo), 3.517 dimessi (+2), 97 nati nelle ultime 24 ore.

Trasporti: nuove linee guida in arrivo

Domani dovremo avere delle novità rispetto ai trasporti, stiamo cercando di introdurre nuove linee guida per il trasporto privato. E stiamo valutando di tornare all'omologazione di origine per il trasporto pubblico con la mascherina, così come stanno facendo in Inghilterra.

Bimbo morto per Citrobacter Verona: commissione regionale

Ho chiesto che si istituisca una commissione "ispettiva" per la vicenda Citrobacter di Verona. Esiste la commissione dell'azienda ma credo ne serva una regionale perché non vi siano dubbi.

Coronavirus e bambini

Ospite della conferenza di oggi la professoressa Liviana Da Dalt.

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA