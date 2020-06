Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. «Curva del virus in calo, ma con la riapertura di bar e ristoranti più lenta». Laurea in Medicina a Treviso: «Si va in tribunale»

Luca Zaia in diretta oggi, 16 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Il presidente del Veneto dà gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus e sulle norme per gestire il post-Covid. I dati del contagio rispetto al modello matematico, il governatore fa il punto sulla curva, ancora in discesa ma più "lenta", meno "decisa" da quando si è dato il via alle riaperture. «Nessun allarme - precisa Zaia - ma ho il dovere di dirvelo». Doccia fredda, invece, per quello che riguarda l'avvio del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Treviso: dopo l'incontro tecnico di ieri con il Governo, «adesso si va in tribunale». Roma quindi ha definitivamente bocciato la Laurea, contestando due punti in particolare, ma Zaia è deciso a non cedere di un passo, anzi, invita gli studenti ad iscriversi.

Infine un augurio a tutti i ragazzi che domani, 17 giugno, affronteranno gli esami di Maturità. E fatti gli esami, accettate qualsiasi mestiere, magari provvisorio, è fondamentale per fare esperienza e conoscere le persone fondamentali per la nostra vita.



Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Coronavirus Veneto, bollettino oggi

Sono stati fatti 826.715 tamponi, 796 persone in isolamento (-51), 19.221 i positivi, i ricoverati in area non critica 268 (36 pazienti Covid), terapie intensive con 12 pazienti (1 Covid), 1982 morti (+ 4), 3.503 dimessi, nati 90 bambini.

Zaia: «Prepariamo la "fase 4" in autunno con un piano anti-influenza»

La curva del contagio

Oggi noi nel modello matematico notiamo che dal 18 maggio, data di riapertura di bar e ristoranti vediamo la curva in calo rispetto ai positivi, ma con una progressione inferiore rispetto a prima. Non solo l'apertura totale influisce, ma ho l'obbligo di dirlo, ma comunque il trend è negativo rispetto al virus.



Veneto. Linee guida delle scuole

Laurea in Medicina a Treviso: si va in tribunale

Nelle prossime giornate ci saranno novità, le abbiamo, servono alcuni aggiustamenti richiesti da Roma. Al 90% sono accettate e condivise a livello nazionale. La, credo, debba essere usata negli spostamenti ma non a scuola: questo è il nodo del contendere. Garantito il distanziamento sociale, anche fra bambini e docente, credo che non serva la mascherina.Ieri tavolo tecnico per il corso di. Dopo discussione ci vedremo in tribunale, mi dispiace, ma non vedo altre soluzioni - ha specificato. Alle matricole dico iscrivetevi, noi non indietreggiamo di un millimetro, anche se ci hanno detto che abbiamo sbagliato tutto. Immagino che oggi impugneranno. Mi sarei aspettato un minimo di disponibilità, vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. Ci contestano la programmazione (avallata dall'Università) e l'utilizzo dei 6 milioni di euro prelevati dal fondo di 9 miliardi di Sanità regionale. Caso Medicina, la Regione a Roma «Nessun conflitto di competenze»

Elezioni e scuole: trovare altri siti

Evitare l'interruzione dell'anno scolastico con le elezioni? Ad oggi non ho una data del voto, spiega Zaia, ma auspico che il Governo valuti di dare mandato ai sindaci per identificare stabili alternativi ai plessi scolastici, proprio per evitare questo disagio. La direttrice veneta: «Scuola ed elezioni, così si rischia di tornare in classe a ottobre»



Agricoltura e pesca: i fondi per le aziende

Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura, caccia e pesca. Le difficoltà e le risposte per il comparto in questo periodo. «In questa fase sono andati in crisi i prodotti di alta qualità, interveniamo anche su queste filiere. L'assessore fa una sintesi del lavoro svolto fino ad oggi: i tre pilastri del nostro mondo, dell'agroalimentare e della pesca, sono il fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, il secondo sono i fondi di rotazione, 14,5 milioni, e il terzo 131 milioni a fondo perduto (tra i quali quelli europei gestiti dalla Regione). Dobbiamo dare liquidità alle imprese, le nostre aziende non hanno bisogno di indebitarsi ancora ma hanno bisogno di liquidità».

Cimice asiatica, il Veneto lancia le vespe samurai, loro nemico numero 1

