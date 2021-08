Zaia in diretta oggi: «Timido incremento dei ricoveri in ospedale, siamo preoccupati». I numeri: 604 nuovi contagi nelle 24 ore Il bollettino

Luca Zaia in diretta da palazzo Balbi a Venezia. Una sede inconsueta per comunicare le ultime notizie sul Covid in Veneto. Il dato che fa preoccupare il presidente è l'incremento dei ricoveri negli ospedali della regione . Per quanto l'aumento dei pazienti presi in carico sia definito «timido», Zaia ha ammesso di non essere tranquillo.

Il presidente ha presentato velocemente i dati relativi al bollettino: 604 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 48.65 tamponi, 1,26% di positivi sui tamponi fatti. 229 ricoverati - 206 in area non critica e 23 in area critica.

Zaia in diretta

Aumentano i ricoveri in Veneto

Zaia ha precisato: «C'è un timido incremento dei ricoveri in ospedale, è lento, per fortuna, ma guardiamo con attenzione a questo fenomeno». «Non nego che siamo un po' preoccupati per questo incremento - ha confessato il governatore - speriamo di scollinare, gli esperti ci dicono che si dovrebbe arrivare al giro di boa a metà, fine agosto, con un cambio di direzione. Ma cluster ne abbiamo sempre, l'ultimo è stato scoperto a Caorle nella colonia dei ragazzi. Il clima del "liberi tutti" non ci dà una mano a tenere sotto controllo il virus». «Quasi un 79% sono non vaccinati, fra i ricoverati. Il dato rappresentantivo diventa quasi totalitario sui non vaccinati. La stragrande maggioranza è composta da 50enni».

«Ricordo ai veneti che i vaccini ci sono, Pfizer e Moderna, quindi chiunque può prenotare la dose in ogni momento -. Siamo pronti per preventivare un milione di posti in agenda per tutto il emse di agosto».

Scuola a settembre: in presenza con test salivari

Stiamo andando avanti con i tamponi salivari per le scuole, in modo da partire con il progetto delle scuole sentinella a settembre. Noi la scuola la vogliamo riaperta in presenza, lo dico chiaramente. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia, nel punto stampa a Palazzo Balbi. «La nostra sfida - ha aggiunto - è quella di utilizzare un test meno invasivo di quello nasale per avviare un nuovo progetto di scuole sentinella e cominciare con le lezioni in presenza al 100%». «Alle famiglie, - ha proseguito il governatore - dico che vogliamo che le scuole da settembre siano aperte. C'è qualcuno che dice che dovremmo garantire i due canali - in presenza e dad, ndr - ma abbiamo deciso che tutti gli studenti torneranno sui banchi, e così sarà».

Il presidente è poi tornato sulla questione tamponi e sulla decisione di dire stop ai test gratuiti per tutti: «Non è una decisione contro qualcuno», ha ricordato Zaia. «Inoltre le tariffe sono quelle stabilite dall'accordo con Figliuolo», ha puntualizzato.

Terza dose del vaccino, quando?

«Immagino che interesserà per primi i lavoratori della Sanità, Rsa e lavoratori essenziali. Fauci alla domanda - quanto durano gli anticorpi - ha ammesso che non si sa. Difficile fare il prelievo a tutti i cittadini... immagino comunque che una terza dose, entro un anno, apparirà».