Luca Zaia la diretta: «Calano i ricoveri e le intensive. Oggi incontro con il governo sulle riaperture, il nodo sono i trasporti»

Luca Zaia in diretta oggi , martedì 20 aprile 2021, per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Coronavirus in Veneto.

Il bollettino

«Altri duemila tamponi e arriveremo a 9 milioni di test effettuati per il Covid da inizio pandemia - ha esordito il governatore - sono stati 930 i positivi delle ultime 24 ore, ma calano i ricoverati (-31) e le terapie intensive (-17). Ancora 28 i decessi, purtroppo, ma la situazione ospedaliera migliora, lentamente ma migliora. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia è a 402.877, e quello delle vittime a 11.139.

I nuovi positivi rappresentano il 5,2% dei 17.781 tamponi processati ieri. I soggetti attualmente in isolamento sono 25.455 (-1.067)».

IL BOLLETTINO regionale delle ore 8

Incontro col Governo

«Sulle riaperture è in corso la stesura definitiva del decreto a Roma, dopo le ore 13 sul tema avremo la riunione dei presidenti di Regione per incontrare poi il governo alle 17. Il punto nevralgico sono i trasporti, non la scuola, ma la mobilità in generale. Noi abbiamo 2400 mezzi e 27mila corse al giorno oggi in Veneto, abbiamo già aggiunto altri 500 bus privati passando a 2.900 mezzi. Questo lo scenario. Di più non si può fare anche per non intasare le strade.

Ci sono 5 soluzioni possibili per le scuole, più o meno percorribili: rendere facoltativa la didattica in presenza è un'opzione che percorrerò, ma c'è anche la riduzione rispetto al 100% delle presenze.

Sui vaccini si può arrivare a 40mila al giorno, ma ancora non abbiamo le dosi. Per la fascia dei 50enni ci vorranno almeno 4 settimane. In 2 settimane massimo 20 giorni, invece, finiremo gli over 60. Siamo proprio i più bravi in Italia con quote record di vaccinazioni.

Pass vaccinale

Anche oggi il Veneto è al primo posto in Italia, ma io sono sempre oggetto di critiche, ma io ho solo detto che la vaccinazione è volontaria, il documento o pass è certamente discriminatorio, ma se non lo hai non puoi girare per il mondo. Idem il Veneto: noi li prevediamo in italiano e inglese, ma occorre poi il coordinamento con tutti gli altri Paesi che sarà compito dell'Oms.

Scuola

A settembre la capienza dei bus era il 100%, ma oggi tornare a quel livello è impossibile.

La pista di bob di Cortina

Ci sono polemiche su Cortina olimpica - ha ricordato Zaia - ma inutile creare problemi laddove non ci sono. La nuova pista di bob non è fondamentale, c'è già quella storica. Gli esperti decidono, ma non faremo cattedrali nel deserto con nuovi impianti.

Piano vaccinale

E' intervenuta poi l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin: «Ieri abbiamo fatto 23mila dosi e siamo così al 91,4% degli over 80 vaccinati. I non rintracciabili restano l'1%, per loro la lista resta aperta, si facciano avanti per avere la loro dose

I medici di base che stanno vaccinando nei propri ambulatori sono 1.161 in Veneto, gli altri si stanno organizzando

Il dato dei 40mila vaccini al giorno è previsto dal 29 aprile secondo il piano del gen. Figliuolo quando ci dovrebbe essere il picco del mezzo milione di dosi inoculate in Italia ogni giorno».

Zaia in diretta oggi

Riaperture

Molta attesa per la ripartenza delle attività secondo le linee guida del governo, ma con il problema del trasporto degli studenti a scuola. Questo perché da lunedì prossimo, 26 aprile, è previsto il ritorno in classe in presenza del 100% degli alunni di tutte le età, ma in Veneto (e non solo, il problema riguarda molte regioni) mancano i bus: «Per fronteggiare questo ritorno sui banchi, considerando che i pullman devono viaggiare con la capienza al 50%, ce ne servirebbero 1.000 in più» aveva detto ieri Zaia.

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti a ieri 4milioni 838mila, test rapidi 4milioni 141mila, 497 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. 401947 positivi da inizio pandemia, come 4 grosse città del veneto. Attualmente positivi oltre 26mila cittadini. Incidenza 4,61%. Sono 1.759 i ricoveri in ospedale (-7) , 264 terapie intensive (+1), 1.495 in area non critica (-8). Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore. IL BOLLETTINO INTEGRALE - LEGGI

​«Quando tocca a me?». Il Veneto lancia il sito per le date dei vaccini

Accompagnatori e caregiver hanno diritto ad essere vaccinati: ma serve l'autodichiarazione Scarica il modulo da compilare e consegnare

Riaperture

«Dal 26 si apre, occorre massima attenzione - ha ammonito ancora il presidente del Veneto -. Logico che se ci chiudiamo in casa a doppia mandata rischiamo di meno, ma la situazione di equilibrio sta nel mezzo ed è quella del buonsenso com mascherina, distanziamento e igienizzazione: questo vale come un lockdown». Come faranno i ristoranti senza spazi esterni? «Vedo che c'è una discussione nel Governo per prendere una decisione più equa, penso ai ristoranti veneziani che generalmente hanno pochissimi plateatici. Ovvio che la decisione deve essere supportata da evidenze scientifiche».

Anticorpi monoclonali: la terapia in Veneto

La dottoressa Tacconelli ieri ha spiegato come stiano precendendo le cure con le terapie monoclonali in Veneto e annuncia un traguardo ragigunto dal Veneto. «Sugli anticorpi monoclonali notiamo che in Italia ne sono state somministrate 2000 terapie, ossia 2000 pazienti, di questi 410-420 sono veneti. A Verona ne sono state fatte 115. Su questi posso dare qualche dato in più: questi 120 pazienti, seguiti nel tempo, sono egualmente distribuiti fra maschi e femmine, hanno più di 70 anni e con almeno una patologia severa concomitante. Le percentuali parlano chiaro per questo tipo di categoria di persone: il 27 % secondo gli studi subiscono un ricovero e di questi il 25% muore. Invece noi, di questi pazienti trattati con i monoclonali, ne abbiamo ricoverati 14 (contro i 35 che la media avrebbe previsto) e non abbiamo avuto alcun decesso. I monoclonali devono essere somministrati il prima possibile, quando il paziente non ha ancora i propri anticorpi, e basta un tampone rapido per far scattare il trattamento».

Monoclonali, il Veneto vince bando Aifa



«Venerdì Aifa ci ha contattati e abbiamo saputo di aver vinto a livello nazionale il bando per lo studio sui monoclonali . Siamo arrivati primi e ora possiamo farlo in tutto il Veneto», ha annunciato la dottoressa Tacconelli. Lo studio Mantico: il piano di budget comprende 1260 pazienti, chi sono? «Sono inclusi pazienti con più di 50 anni con diagnosi entro 4 giorni di infezione da Covid con almeno uno dei sintomi nelle liste riconosciute a livello internazionale, non devono aver bisogno di ossigenoterapia. Sono questi i pazienti che tratteremo, chi avrà sintomi, anche solo stanchezza, con tampone positivo, avrà diritto ad entrare nello studio. Lavoreremo anche con una rete nazionale e i dati confluiranno tutti a Verona. Nella ricerca useremo i monoclonali consentiti da Aifa».

Riaperture e scuole, l'opinione della dottoressa Tacconelli

«Sarebbe facile dire "non riapriamo", è una pandemia, l'isolamento del singolo è il modo migliore per farla finire, ma a questo punto, con tutto quello che abbiamo, possiamo stare tranquilli, usando mascherina e igiene, se usiamo questa consapevolezza agli anticorpi monoclonali, possiamo essere più sereni. Scuola in presenza al 100%? Credo che sia una decisione che non possa essere valutata solo sulla base del rischio Covid, i ragazzi in Dad prolungata hanno anche altri effetti collaterali dei quali soffrono, bulimia, anoressia, inoltre la Dad non credo sia il modo migliore per creare una conoscenza solida. Se il personale della scuola è nella maggior parte vaccinato, con il sistema delle scuole sentinella, sarei tendenzialmente favorevole al ritorno in presenza. Se tutto continua a funzionare così bene mi sembra più utile riaprire che non riaprire».