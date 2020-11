Covid, Veneto "giallo". Zaia avverte: ​«Quello delle aree non è un gioco a premi e non deve diventare una guerra tra poveri»

Luca Zaia in diretta anche oggi, giovedì 5 novembre 2020, alle 12.30 per le ultime notizie sul Coronavirus nella nostra regione e sulle misure da adottare per contrastare la pandemia. Ieri i veneti hanno saputo di essere in "fascia gialla" per il Governo Conte, ossia quella di media criticità, e dovranno seguire alcune regole a partire da domani, venerdì 6 novembre.

Ieri il presidente ha lanciato la proposta di poter effettuare i tamponi anche dai medici veterinari, già convocati i rappresentanti per riuscire ad arrivare a un accordo. Attesa per le sue parole di oggi in merito alle aree stabilite da Roma e ai divieti che interesseranno anche il Veneto.

🟡🟡🟡 VENETO IN ZONA GIALLA 🟡🟡🟡 Ciò dimostra che fino ad ora, il sistema di gestione e il modello sanitario hanno... Pubblicato da Luca Zaia su Mercoledì 4 novembre 2020

Nuovo Dpcm, le regole: coprifuoco dalle 22. Cosa si può fare e cosa no dallo sport all'uscita con il cane

Aree non sono gioco a premi

Oggi il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato sull'argomento in un intervento su Rai Radio1 a Radio anch'io. «Quello delle aree non è un gioco a premi e non deve diventare una guerra tra poveri, non ci sono i primi della classe e gli ultimi. Dico ai miei cittadini: l'area gialla non ce l'hai a vita, se non si rispettano le regole aumentano i contagi e si passa di area, per cui: attenzione». Riguardo ai dati usati per definire le aree, Zaia ha ricordato che «ci sono 21 parametri, non è semplice metterli in fila. Ci vuole interpretazione. Ci sono anche i fattori umani che fanno la differenza. Bisogna andare tutti in area verde velocemente. Prima ne veniamo fuori e meglio è», ha concluso.

Covid, le regioni a fascia gialla: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, criticità moderata in tutto il Nordest Ore 20.25: tutto il Nordest è in fascia gialla. L'annuncio del premier Giuseppe Conte è arrivato a sera, al termine di una giornata a dir poco convulsa, fra l'estenuante attesa della classificazione regionale, la revisione cromatica delle zone di rischio (l'iniziale verde è stato modificato "per non trasmettere il messaggio sbagliato di un via libera"), la sfibrante diffusione di mappe farlocche, il rinvio a domani dell'entrata in vigore del decreto.

