Gestione Covid in Veneto, Zaia e i tecnici in commissione Segui la diretta

Ore 12, si apre la Quinta commissione Sanità, durante l'audizione il presidente della Regione Veneto Luca Zaia riferisce in merito all'emergenza sanitaria da Coronavirus. La seduta è in diretta streaming dal sito di Palazzo Ferro Fini. Zaia ha deciso di parlare in commissione e non durante il Consiglio regionale (che è invece previsto alle 15, sempre di oggi) per avere la possibilità di far intervenire e rispondere alle domande specifici i tecnici che hanno affiancato la Regione in questi mesi di epidemia da Coronavirus.

Insieme al governatore saranno presenti la Prevenzione Francesca Russo, il coordinatore delle Terapie intensive Paolo Rosi, la direttrice dello Zooprofilattico Antonia Ricci. La richiesta, avanzata ieri dalle opposizioni, è quella di istituire una commissione speciale di inchiesta sull'aumento in Veneto dei contagi e dei decessi da Covid-19 nel periodo compreso tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021.

Zaia in diretta

Ha preso la parola Luca Zaia che ha ricostruito l'origine e la storia della pandemia in Veneto. «Il 21 febbraio, alle 4 del pomeriggio ci avvisano, si riunisce la task force e inizia la fase delle scelte. Quella sera io ho deciso di fare gli oltre tremila tamponi a Vo, nel Padovano. Quelle furono le prime fasi delle decisioni, quando chiusi scuole, chiese, teatri, il Carnevale che era in corso. Ci fu una decina di giorni di dibattito sui media dove si diceva che spettacolarizzavamo un'infezione che venne definita simil influenzale che come era arrivata se ne sarebbe andata. Non avevamo la diagnostica, in quei momenti, abbiamo iniziato con i test molecolari, i tamponi, mai avrei pensato di avere ad oggi 10 milioni di test fatti tra tamponi e rapidi.

