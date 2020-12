Zaia in diretta con il virologo Palù e la dottoressa Russo presenta il piano vaccini per il Covid: «Prime 875 dosi già dal 27 dicembre per operatori sanitari»

Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, 23 dicembre 2020, in diretta dalla sede della protezione civile di Marghera aggiorna sull'andamento dei contagi da Coronavirus in Veneto. Il governatore, assieme al virologo Giorgio Palù e alla dottoressa Francesca Russo, responsabile del dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto illustra il piano vaccini anti-Covid che inizierà già a fine dicembre. I primi ad essere vaccinati saranno medici, infermieri, personale sanitario e anziani ricoverati nelle Rsa.

Bollettino

Sono 3.175.000 i tamponi molecolari e 1.624.000 i test rapidi eseguiti, quindi quasi 50.000 tamponi in 24 ore che ci hanno dato 3.547 nuovi positivi con incidenza di 6,74%. Positivi totali 225.945, attualmente contagiati 103.326, i ricoverati 3.269, dei quali 381 (+2) in terapia intensica e 2.888 (-19) in area non critica. I morti totali 5747.

Piano vaccinale

Francesca Russo, responsabile Prevenzione della Regione Veneto illustra il piano vaccinale: «Con voto di giunta ieri sono state approvate le linee guida di questo piano vaccinale. Obiettivi: definire il piano organizzativo, somministrare il vaccino nel più breve tempo possibile, assicurare che il vaccino venga stoccato e distribuito nel migliore dei modi, registrare tutte le vaccinazioni e monitorare le persone vaccinate. Inoltre disporre la formazione degli operatori sanitari e organizzare campagna assieme all'assessore competente. I tempi sono molto stretti rispetto al 27 giorno dell'election day».

«Arriveranno 875 dosi e abbiamo già distribuito per le aziende Ulss e ospedaliere spiega Russo - Abbiamo individuato i vaccinati e gli operatori. I primi ad essere vaccinati saranno tutti gli operatori sanitari, con priorità per coloro che sono in prima linea. Quindi sistema emergenza, terapia intensiva, rpenoumologia, malattie infettiva e chi lavora sul territorio aìsul fronte tampone e covid. Inviduato anche priorità anagrafica, prima i più anziani. Poi seguono gli ospiti delle Rsa tra anziani e disabili».

«Faremo chiamata per coorte indicando alle persone quando e dove fare il vaccino. Dopo operatori sanitari e Rsa proseguiremo con gli oltre 3mila utenti che hanno più di 80 anni, seguono un 1.100.000 utenti con età tra 70-80 anni e prevediamo anche il personale dei servizi essenziali. Dopo il vaccino le persone verranno accolte per un brve periodo in una struttura e poi potranno andarsene»

Il nuovo direttore Flor

Il nuovo direttore della sanità Veneta Luciano Flor: «Ringrazio la Regione per questo incarico, sono consapevole della delicatezza del momento. Il 70% dell'impegno del nostro personale è assorbito dal virus e nel nostro territorio non ci sono stati disservizi di nessun tipo in questa fase, credo nella capacità del nostro servizio sanitario regionale - precisa - quello che preoccupa ora è che i nostri contagiati non hanno idea di dove possono aver contratto il virus. Il nostro obiettivo non è cambiare, ma migliorare con attenzione particolare alle fasce di debolezza».

I numeri contestati

Sui dati di zona gialla e terapia intensiva è intervenuta la dottoressa Francesca Russo e il direttore Luciano Flor per rispondere alle domande dei giornalisti legate alla contestazione dei numeri che hanno fatto rientrare il Veneto in fascia gialla.

«Per il sistema dei 21 indicatori per l'assegnazione delle fasce - spiega Russo -, noi come Regioni dobbiamo fornire al ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità tutti i conteggi. Quindi dobbiamo monitorare i 21 indicatori, inizialmente non abbiamo caricato parte di questi dati per un problema di identificazione dello stato clinico dei pazienti. Poi abbiamo provveduto ad identificare lo stato clinico di questi soggetti e li abbiamo inviati all'Iss, c'è stato un passaggio informatico che ha creato questo problema in un momento di aumento forte di contagi. Quindi abbiamo provveduto a riparare a questo momentaneo calo di numeri e abbiamo subito recuperato»

Luciano Flor interviene sulle terapie intensive: «Oggi abbiamo 620 posti in terapia intensiva e 600 malati, dei quali 350 malati Covid - spiega Flor - Il piano che abbiamo fatto prevede fino a mille posti in terapia intensiva ed è depositato al ministero e se ce ne dovesse essere bisogno è segnato dove attivarlo e il personale lo prendiamo dalle sale operatorie. La sanità a 60mila dipendenti con personale che si sposta a seconda delle emergenze. Per attivare i mille posti significa che abbimo 600 pazienti Covid nelle terapie intensiva. Così rimangono 400 posti per altri pazienti non Covid. Ora non abbiamo però questo scenario e aiuspichiamo non sia mai da attuare questo piano».

Carenza personale nella sanità

«Noi stiamo facendo il massimo sforzo per garantire cure a tutti i malati​, spostando personale e facendo in continuo bandi di assunzione - spiega Flor - il personale sta dimostrando grande capacità, disponibilità e flessibilità».

