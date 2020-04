Luca Zaia: «Se fosse per me riaprirei tutto il 4 maggio, già pronto un piano per partire anche prima. Lavoriamo per le spiagge, ma senza box in plexiglass» Video

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, venerdì 17 aprile 2020, su Facebook. Il governatore del Veneto ha parlato della ripartenza economica dopo il 4 maggio, ma ha annunciato di avere anche un piano pre-aperture. Ha annunciato, inoltre, che la Regione sta lavorando per riaprire le spiagge senza soluzioni difficili da accettare come i box di plexiglass.

Zaia: «Il 4 maggio è la "dead line". Bisogna decidere se tenere tutto chiuso in attesa che il virus passi, e morire, oppure riaprire come Wuhan» Video

Il bollettino di oggi

Ancora contagi: +155. Otto nuove vittime nella notte. In isolamento 13489 cittadini. In Veneto sono 15.374 i pazienti con tampone positivo (dato cumulativo), ovvero +155 rispetto al bollettino di ieri sera alle 17, i deceduti in ospedale ed extra ospedale hanno raggiunto i 1-026, 3.730 invece i negativizzati virologici... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus, LA NUOVA ORDINANZA DI PASQUETTA



Covid Veneto, Zaia: aprirei tutto il 4 maggio

Trend positivo

«Il trend favorevole sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più»: dice il governatore del Veneto Luca Zaia durante il punto stampa di oggi. «Stiamo lavorando alacremente - spiega - per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza». «Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio - ha detto il governatore rispondendo ai giornalisti - con gradualità e senso di responsabilità».

Ripartenza economica

Il piano di ripartenza del Veneto oggi durante il punto stampa: il governatore Luca Zaia ha descritto la fase 2: «Non sarà l'ufficio complicazioni affari semplici». Comprenderà, spiega, «termometri, mascherine, guanti, gel: tutte cose sostenibili per le aziende». Zaia assicura che il Veneto «è pronto anche a una pre-apertura prima del 4 maggio».

«È il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima» dice il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo ad una domanda sul piano allo studio del ministro Patuanelli di ripartenza delle imprese il 22 aprile per chi lavora in sicurezza con adeguate misure di distanziamento. «Bisogna che venga fatto un dpcm - aggiunge, dicendo di non voler fare polemiche - per far aprire prima».

«Tutti gli imprenditori veneti che ci chiamano sono disponibili a pagare i test per i loro lavoratori se potessero»: lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia. «Penso che questa di visione di messa in sicurezza - aggiunge, ricordando che che l'80% delle aziende della regione ha meno di 15 dipendenti - dà ancora una volta il senso della qualità del sistema economico del Veneto».



Stagione turistica

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato della ripartenza del turismo. «L'assessore Caner sta raccogliendo le proposte delle associazioni di categoria per ripartire con le spiagge senza proposte difficili da accettare come i box di plexiglass» ha detto il presidente della Regione Veneto. «Di coronavirus si muore, ma ora noi sappiamo cosa fare - spiega Zaia - se stiamo sotto l'ombrellone o se andiamo in acqua è possibile farlo, se invece andiamo al chiosco ci mettiamo la mascherina e manteniamo le distanze. Auspico le vacanze a Km zero, ma confido anche sull'arrivo degli stranieri e dei tedeschi».

Zaia ha poi risposto ai giornalisti sull'eventualità di posticipare l'avvio a settembre dell'anno scolastico per allungare la stagione turistica: «Sono d'accordo con questa ipotesi - ha detto Zaia - la didattica a distanza sta funzionando, le nostre scuole pubbliche lavorano bene e non scordiamo che c'è anche il problema della gestione dei figli».

Coronavirus. Blue Moon, la spiaggia libera del Lido di Venezia apre a maggio

«In spiaggia a settembre e avvio delle scuole posticipato per allungare la stagione turistica»

Tecnologia a scuola

«Stiamo valutando se estendere il buono libro anche a strumentazione tecnologica» ha detto Zaia per agevolare la didattica a distanza che vede impegnati insegnanti e studenti.

La sanità oltre il coronavirus

«La bella notizia di oggi è che il Centro Gallucci di Cardiochirurgia di Padova, diretto dal prof. Gino Gerosa, ha effettuato il millesimo trapianto di cuore. È un bel record». Lo ha annunciato con soddisfazione il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Ieri c'è stato il millesimo trapianto di cuore: una bellissima notizia» ha detto.

Votazioni

«Bene le elezioni regionali a luglio, perché se è vero che in autunno ci potrà essere un ritorno del coronavirus non si andrebbe più al voto. E per allora dovremo avere tutti i governatori nel pieno dei loro poteri». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia commenta la bozza di decreto

che prevede una sessione estiva per le elezioni delle 7 Regioni che devono andare al voto.

«Preferisco che i cittadini vadano alle urne e che chi governa abbia i pieni poteri, quindi che non si vada alla proroga dei presidenti di Regioni» spiega Zaia.

Leader nazionale

«I sogni non si vietano a nessuno. Sono abituato a prendere un impegno e a portarlo avanti»: risponde con una battuta che suona come un rifiuto Luca Zaia a chi gli chiede se, come ventilato da qualcuno, per lui ci potrebbe essere un futuro da leader nazionale. Zaia ricorda che l'impegno riguarda il suo essere presidente del Veneto, per di più in questa emergenza Coronavirus.

