Luca Zaia torna in diretta per la conferenza stampa di fine anno: l'autonomia al primo posto, «vigileremo» e nasce il portale web dedicato

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa oggi, venerdì 23 dicembre 2022, per il bilancio di fine anno. La conferenza stampa è trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale di Facebook del governatore.

Per introdurre gli argomenti salienti che hanno toccato il Veneto nell'anno che sta finendo è stato proiettato un video montaggio a tappe, con i giorni che hanno segnato questo percorso. «Il mio ringraziamento va agli assessori», ha sottolineato Zaia, spiegando che il video è stato realizzato per dare uno spaccato di quanto successo durante il 2022, e mettendo in luce l'impegno della squadra. «Questo anno non è stato facile, abbiamo avuto ancora il Covid, immaginiamo di aver scollinato la fase acuta, anche sull'influenza stagionale. E poi il 24 febbraio 2022 è scoppiata la guerra in Ucraina, un evento imprevedibile che ha sconvolto i nostri equilibri sociali». «Ci sono stati 28.464 nuovi nati quest'anno, ma quest'anno se ne sono andati anche veneti importanti», e così Zaia ha citato nome per nome imprenditori, scrittori, giornalisti, sportivi, tutti gli scomparsi illustri di questo 2023.

Zaia e l'autonomia, nodo cruciale

«L'autonomia per noi resta una realtà - ha affermato - è prevista dalla Costituzione, il Veneto è diventato portabandiera di questa istanza, ricordo il Referendum che abbiamo fatto, e oggi questa responsabilità la sentiamo e vigileremo affinché si arrivi a compimento di questa riforma».

Il portale web dell'autonomia, cosa e'?

«Ci giochiamo una grande partita su questo tema, e vi dico dal 20 di gennaio parte la grande operazione per l'autonomia: non serve una contrapposizione del Nord, servono dati scientifici, serve una sintesi e un grande lavoro epr accompagnare questo progetto. Dal 20 si aprirà un portale web dedicato solo all'autonomia».

Il centro di cura di Misurina

Il tema della montagna e di Misurina. «Noi confermiamo il budget e siamo disposti ad aiutare perché non chiuda il centro per la cura delle patologie respiratorie pediatriche convenzionato con la Regione Veneto. Ma se i medici non mandano i pazienti i pazienti non ci sono».

La strada Pedemontana

Pedemontana, «si aprirà l'innesto sulla A27 a gennaio, per giugno 2023 prevediamo di arrivare fino a Montecchio e poi speriamo che la società autostradale ci dia quell'innesto, per chiudere tutta la partita entro il 2023».

Tassa d'imbarco in aeroporto

Cosa ne pensa Zaia della questione della tassa di imbarco di 2.50 euro per i passeggeri degli aeroporti? «Non ci compete, è una facoltà di legge prevista per le città metropolitane. I due interlocutori sono il Comune di Venezia e Save, io dico meno tasse si mettono ai veneti e meglio è».