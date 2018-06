Fanno sparire lo yacht, la polizia lo rintraccia "nascosto" lungo il Sile

JESOLO - Un lussuoso yacht di 42 piedi (14 metri) è stato restituito oggi ai legittimi proprietari, grazie alle indagini del Commissariato di Jesolo che hanno permesso di rintracciare l'imbarcazione "sparita".



Lo yacht era stata sottratto da un porto di Jesolo la mattina del 18 febbraio di quest’anno quando un imprenditore trevigiano, per problematiche relative al mancato rispetto delle condizioni di un contratto di leasing, invece di attenersi all’ordinanza del giudice che ne disponeva la restituzione alla società, si allontanava sottraendo il bene alla disponibilità dei proprietari. E’ così che il 19 febbraio, quando gli avvocati ed i meccanici chiamati dalla società di leasing si recano nel porto dove la barca era ormeggiata, scoprono che lo spazio acqueo è vuoto.



La società sporge immediata denuncia al Commissariato di Polizia per appropriazione indebita e con questa partono le prime indagini. Le iniziali ricerche dell’imbarcazione non danno gli esiti sperati e pare proprio che lo yacht si sia volatilizzato in un vicino stato estero.

Ma i poliziotti percorrono anche ipotesi alternative e ricercano la prova della presenza dell’imbarcazioni in uno dei molti cantieri o porti tra la laguna veneta e le vie d’acqua dell’entroterra. La ricerca porta gli investigatori del Commissariato lungo il Sile e fino a Treviso dove esistono ancora delle strutture di cantieristica navale con attrezzature e spazi utili a nascondere anche un’imbarcazione di 14 metri. La ricerca dà i suoi frutti e la barca viene trovata ormeggiata nei pressi di un cantiere dove si trovava temporaneamente in sosta per essere, di lì a poco, messa al sicuro in un capannone, lontano da occhi indiscreti. Lo yacht è stato sequestrato e messo a disposizione del magistrato inquirente che ha disposto il dissequestro e la restituzione, eseguiti oggi. Sono ancora in corso gli accertamenti per definire i vari gradi di responsabilità penale cui i protagonisti della vicenda saranno chiamati a rispondere.

