ERACLEA - Alla deriva, in balia delle onde, otto diportisti veneziani vengono salvati dalla Guardia costiera. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, nel tratto di mare antistante Eraclea, al termine di una lunga e impegnativa attività in mare a 8 miglia di distanza dalla costa. Un'imbarcazione da diporto, come detto con otto persone a bordo, comprese donne e bambini, si è trovata improvvisamente senza propulsione, in balia del forte vento e delle condizioni meteo avverse. È stato dato l'allarme al Centro regionale marittimo che ha dato il via alle operazioni di soccorso con il coinvolgimento della Guardia costiera di Jesolo. In particolare l'intervento della motovedetta Cp883 di Venezia, assieme all'impiego di una nave mercantile appositamente dirottata in zona, ha permesso dopo oltre cinque ore di intesa attività di portare in salvo tutti coloro che si trovavano nell'imbarcazione: sei persone sono state trasferite nella motovedetta, mentre due sono rimaste a bordo in attesa del rimorchiatore che li ha trainati fino a Venezia. Per tutti l'avventura, fortunatamente, si è conclusa solo con uno spavento.



L'attenzione della Guardia costiera del Veneto è come sempre alta, ancor di più in un periodo di progressivo riattivarsi delle abitudini dalla stagione estiva. Per questo è stata avviata l'operazione Mare sicuro 2020, coordinata dalla Direzione marittima di Venezia secondo le linee dettate a livello nazionale. Come ogni anno è stata potenziata la presenza dei militari in servizio negli uffici periferici lungo tutte le acque litoranee e gli arenili. Massima anche l'attenzione per quanto riguarda il rispetto delle norme del contenimento del Covid. L'impegno operativo della Guardia costiera servirà ad assicurare al meglio delle possibilità la salvaguardia delle vite umane in mare, la sicurezza della navigazione, della balneazione e la tutela dell'ecosistema marino. Tutta la fascia costiera verrà pattuglia via mare e via terra, riponendo particolare attenzione al rispetto delle norme e al contrasto del moto ondoso in laguna. L'operazione Mare sicuro, riguarderà anche il settore alimentare, con intensificazione dei controlli su tutta la filiera ittica. © RIPRODUZIONE RISERVATA