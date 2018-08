Fotografi e appassionati attenti: World Press Photo 2018 arriva a Venezia

VENEZIA - La mostra del World Press Photo 2018 si terrà per la prima volta a Venezia, presso il Magazzino alle Zattere, dal 31 agosto al 30 settembre prossimi. Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell'ambito del fotogiornalismo. Ogni anno, da più di 60 anni, una giuria indipendente, formata da esperti internazionali, è chiamata ad esprimersi su migliaia di domande di partecipazione inviate alla Fondazione World Press Photo di Amsterdam da fotogiornalisti provenienti da tutto il mondo.



Per l'edizione 2018 la giuria, che ha suddiviso i lavori in otto categorie, tra cui la nuova categoria sull'ambiente, ha nominato 42 fotografi provenienti da 22 paesi. Riconoscimenti anche a cinque italiani: Alessio Mamo, nella categoria People - singole; Luca Locatelli, Environment - storie; Fausto Podavini, Long-Term Projects, Giulio di Sturco, Contemporary Issues - singole e Francesco Pistilli, General News - storie. In totale sono 307 le fotografie nominate nelle otto categorie. La foto dell'anno, scelta nella categoria Spot News, è di Ronaldo Schemidt (Caracas, 1971), fotografo venezuelano dell'Agence France Presse, con uno scatto che ritrae un ragazzo in fuga, avvolto dalle fiamme, durante una manifestazione nel maggio del 2017, contro il presidente Nicolás Maduro, a Caracas.

