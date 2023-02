JESOLO - Dalla consolle del Muretto al palco di Sanremo. Lui è William Busetti, in arte Will, che all’Ariston ha portato il brano “Stupido” classificandosi 26esimo, il primo arista uscito dalla “cantera snack”, per usare un termine calcistico. A scoprire il talento del 23enne cantante pop di Pieve di Soligo, è stato infatti Snackulture, uno dei marchi con cui l’attuale società Snackholding srl, porta avanti da oltre 14 anni un percorso di organizzazione di concerti live, eventi musicali e consulenze per molte importanti realtà del settore entertainment, con i tre soci Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella.

Gli stessi che da un anno sono anche i gestori dello storico Muretto di Jesolo, per il quale hanno da poco rinnovato il contratto con la proprietà della famiglia Bettin, allungando di dodici anni la collaborazione e che negli ultimi giorni sono stati impegnati a Sanremo, in qualità di manager del giovane cantante in gara Will. Oltre alla gestione dello storico club di via Roma destra, i tre soci hanno avuto, ed hanno tutt’ora, anche esperienze nella gestione di altri locali tra il trevigiano, il bassanese e il veneziano, allargando il proprio raggio d’azione anche all’organizzazione di concerti. E tra quelli più recenti sicuramente si ricorda quello di Irama al Faro di Jesolo lo scorso agosto, con in apertura proprio Will, passato appunto dalla spiaggia jesolana al palco del teatro Ariston, dove ha portato il brano “Stupido”, singolo di punta del suo album “Machester”, una canzone su se stesso e sulle sue insicurezze. Da ricordare, tra l’altro, che il suo Festival è iniziato dai Giovani ed è poi passato ai big, iniziando la carriera con i provini di Xfactor, ottenendo poi un disco di platino con il singolo Estate e infine la consacrazione con il Festival di Sanremo. «La classifica non fa testo – commenta Samuele Bucciol, uno dei soci che ha seguito Will a Sanremo – perché per noi è stato un ottimo risultato essere su quel palco. Questo non era il nostro campionato ma esserci stati rappresenta un tappa fondamentale nel percorso di Will, arista molto giovane, che ha iniziato un certo tipo di attività da appena due anni. Poi è indubbio, l’emozione è stata notevole per tutto ciò che rappresenta il Festival della canzone italiana: vissuto da dietro le quinte è stato un frullatore di sei giorni davvero molto intensi». Snackulture vuole farsi conoscere anche come management di artisti, senza dimenticare mai la potenza del Muretto, iconica discoteca del litorale che proprio sabato prossimo (18 febbraio) aprirà le porte per un’anteprima stagionale proponendo il celebre format Pyramid dell’Amnesia di Ibiza: in line-up i dj internazionali Ben Sterling, Jackmaster e Luca Donzelli.