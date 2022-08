West Nile, boom di casi: ecco tutti i sintomi e le regole per evitare il contagio. «Rischio forma neuroinvasiva»

VENEZIA - Allarme West Nile in Veneto, la Regione diffonde le linee guida per evitare il contagio. In un comunicato, la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto ha diffuso la profilassi consigliata a tutti i cittadini per evitare il diffondersi di casi di West Nile , l'infezione trasmessa dalle comuni zanzare “Culex”. Infezione che in alcuni casi può provocare una forma neuroinvasiva piuttosto grave, soprattutto negli anziani e nelle persone fragili.

«Per il virus West Nile non esiste un vaccino - spiegano nel testo - è quindi particolarmente importante che le persone sappiano come difendersi al meglio dalla puntura degli insetti che potrebbero esserne portatori». Per questa ragione la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha avviato una campagna informativa, distribuendo una serie di tabelle che spiegano come difendersi in tutte le Ullss.

West Nile, le linee guida della Regione

Nella prima tabella viene consigliato di indossare sempre abiti chiari, con pantaloni lunghi e maniche lunghe, dal tramonto all'alba.

Nella seconda tabella, la Regione consiglia l'uso di repellenti topici e di insetticidi elettrici.

Nella terza tabella è consigliato l'uso di zanzariere a porte e finestre, da trattare con repellenti.

Nella tabella 4 è consigliato l'utilizzo del condizionatore.

Infine si raccomanda di chiamare il medico se la febbre sale oltre 38,5 e compaiono dolori articolari e muscolari, cefalea, stato di confusione, eruzione cutanea.