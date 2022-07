Dolo, allarme West Nile: primo paziente contagiato in provincia di Venezia. «È in terapia intensiva»

DOLO - Primo paziente positivo al West Nile nel veneziano. È stato registrato il primo caso di contagio da West Nile Virus nel territorio dell'Azienda Ulss 3 veneziana: si tratta di un paziente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Dolo (Venezia).

Venezia, allarme West Nile: primo paziente contagiato

APPROFONDIMENTI ISTITUTO SUPERIORE SANITA' Febbre del Nilo, il Veneto la regione più colpita... TREVISO West Nile, due morti nel trevigiano e un ricovero VENEZIA Venezia, trovato primo focolaio di zanzare con il West Nile.... ANGUILLARA VENETA West Nile, il virus colpisce ancora: grave un padovano di 72 anni....

Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato le necessarie segnalazioni e ha messo in atto ogni verifica conseguente. «Da una prima analisi del caso - spiega il direttore, Vittorio Selle - non sono stati rilevati altri casi vicini nello stesso ambito geografico di residenza del paziente. Non c'è quindi evidenza di un cluster locale. Siamo di fronte a un primo caso di malattia nell'uomo in questa estate, che potremmo purtroppo definire atteso, vista la presenza del virus nell'insetto portatore, già evidenziata nei giorni scorsi, e visto il verificarsi di altri casi nei territori circostanti nelle recenti settimane».

Come si trasmette il virus West Nile?

Il virus West Nile, ormai considerato endemico nel nostro territorio, viene trasmesso con la puntura di zanzare infette all'uomo e agli animali, generalmente equini e uccelli. Le zanzare appartengono al genere Culex, tra cui la zanzara comune C. pipiens. Già lo scorso 22 aprile il sindaco aveva firmato l'ordinanza relativa alle misure per la prevenzione e il controllo delle zanzare. Fondamentale è eliminare le fonti di acqua stagnante (come bacinelle e annafiatoi), tenendo il verde curato e trattando le caditoie con prodotti larvicidi per zanzare.