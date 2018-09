Virus West Nile, morta una donna. Veneto orientale, altri 3 contagi

SAN DONA' DI PIAVE - Una donna di 82 anni, di San Donà di Piave, è morta affetta dal virus West Nile (e da altre diverse patologie). Era ricoverata da 20 giorni nel reparto di rianimazione.



Questa settimana, nel Veneto orientale, i casi di contagio sono tre: una donna di 82 anni di Torre di Mosto e un turista di 74 anni che ha soggiornato a Jesolo, entrambi ricoverati in ospedale e non sono in gravi condizioni fisiche. La terza persona, per la quale non è stato necessario il ricovero, è un cinquantanovenne di Eraclea. I casi di contagio riscontrati ad oggi nell’ambito dell’Ulss4 ammontano a 25.

