West Nile, in Veneto i casi salgono a 175: «Sono 88 i pazienti con una forma neuro-invasiva»

VENEZIA - Nelle ultime settimane si sono verificati diversi casi accertati di infezione da West Nile Virus in Veneto, i cui casi probabili e confermati alla data di oggi sono 175. Il dato è riportato nell'ultimo Bollettino regionale sulla sorveglianza delle arbovirosi.

Di questi, 87 sono casi di febbre (Wnf) e 88 di malattia neuro-invasiva (Wnnd). Sono stati 9 i decessi, di individui con età media di 83,9 anni e per l'88,9% maschi. Il bollettino offre, inoltre, un quadro sulle altre infezioni, trasmesse sempre attraverso la puntura di artropodi (essenzialmente zanzare e zecche). In particolare, si contano 15 casi di febbre Dengue, di cui 14 confermati, due di Toscana virus e 31 di infezione da virus Tbe per morso di zecca, dei quali 19 nella forma di encefalite e 12 di infezione.