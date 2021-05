Azzurri di Powerchair in ritiro a Jesolo, ci sono anche i paratleti derubati del furgone

JESOLO - S ono arrivati ieri sera al Villaggio Marzotto i cinque atleti pugliesi della società “Oltre Sport” che parteciperanno nel weekend al ritiro della nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina. L a loro presenza era in forse dopo il furto a Trani del loro furgone , rubato due sera prima della partenza con le varie attrezzature e le carrozzine da gioco. Un episodio che ha suscitato un grande clamore . Dopo alcune ore il mezzo è stato ritrovato , seppur danneggiato. Salve però le carrozzine , che sono state revisionate dai tecnici della Federazione italiana paralimpica. E così gli atleti ieri sono parti ti per Jesolo. Assieme ad altri 80 atleti parteciperanno a “Re: Start”, l’appuntamento che vuole essere un momento di incontro e confronto positivo e sinergico tra le due discipline e le due anime della famiglia dei Powerchair Sport, quella del Powerchair Hockey e quella del Powerchair Football. Ad accogliere gli atleti è stata l’assessore allo Sport Esterina Idra: «Per la nostra città – ha detto – questo è un momento particolarmente emozionante : accogliamo a braccia aperte gli atleti che hanno compiuto mille sacrifici per essere qui ».