VENEZIA - Motivi di sicurezza personale per le continue minacce ricevute in cella. E poi anche un avvicinamento alla sua famiglia, che così potrà incontrarlo più facilmente di quanto fatto dal 13 settembre scorso, quando l’orizzonte di Walter Onichini è cambiato per sempre chiudendosi all’interno delle quattro mura di una cella del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Sono queste le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati