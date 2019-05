Black Lions vincenti e gemellati con la Reyer: lunedì a Palazzo Chigi dal premier Conte

di Francesco Coppola

Conclusione in bellezza della regular-season di A1 per i. La compagine allenata da, che è nella Polisportiva Terraglio, ha battuto in casa per 10-3 (4-1, 3-1; 1-1, 2-0) gli Skorpions Varese e ha concluso il torneo imbattuta a punteggio pieno.Prima del match c'è stato il gemellaggio tra le due, gli stessi Black Lions e la Umana Reyer basket alla presenza del coach, dal cestista italo-argentino Bruno Cerella, della presidente del Consiglio Comunale di Venezia,e del responsabile della Polisportiva,. E' stata una cerimonia significativa, accompagnata da un grande tifo, durante la quale i rappresentanti della squadra di basket hanno stretto la mano a tutti i giocatori e si sono complimentati per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti nei 9 anni di attività del club."Il vostro impegno e la determinazione sono un esempio per tutti - ha rilevato De Raffaele - . Grazie per quello che fate e per i valori che ci trasmettete". Sulla stessa lunghezza d'onda Cerella. Ringraziamenti anche dalla presidente Damiano che ha sottolineato come "lo sport è portatore di valori universali per le nuove generazioni e voi ne siete un grande esempio".I Black Lions Venezia, che lo scorso anno conquistarono anche la SuperCoppa Italiana, domani - lunedì 13 - saranno ricevuti a Roma dal premier Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi.Al rientro a Mestre riprenderanno la preparazione in vista delle Finali Scudetto di Lignano (Udine) in programma a fine maggio.