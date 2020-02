Voto con lo smartphone per scegliere il candidato anti-Brugnaro

MESTRE - In circa 300 si sono dati appuntamento ieri al teatro Kolbe di Mestre per decidere il futuro della città. Gli attivisti di “Un’altra città possibile (Uacp)” si sono incontrati alle 15 per stabilire il profilo del futuro candidato sindaco che si contrapporrà all’attuale amministrazione comunale. A poter votare erano coloro che avevano sottoscritto il manifesto dell’associazione e al momento dell’espressione del proprio parere erano poco meno di 200: «Un ottimo numero che si è dimostrato molto coeso», ha commentato Andrea Barina, uno dei portavoce. Il metodo informatico è piaciuto anche perché consentirà di analizzare bene le preferenze, fornendo nei prossimi giorni un identikit preciso della persona da candidare. Ma intanto è sicuro che Uacp presenterà alle elezioni una propria lista civica.

«Ci vuole tempo perché i risultati sono tutti da analizzare, ciò che è emerso con decisione è che Uacp andrà in coalizione, perciò il percorso non sarà solitario con un proprio sindaco, ma si individuerà, di concerto con altre realtà, una figura alternativa all’attuale gestione della città», ha proseguito il portavoce. Quindi nessun nome scelto, per ora, ma l’idea di appoggiare un candidato condiviso, partecipato, che sappia incarnare anche i contenuti su cui tutti convergono: «Partecipazione, vivibilità e coesione sociale, ambiente e sicurezza, cultura e sport, un’altra economia».

Probabile che quindi l’apparentamento della realtà civica si avvicini all’area moderata di centrosinistra, anche se i numeri non sono stati ancora definiti e ci vorrà qualche giorno per ottenere un nome. Proprio sul nome, gli animatori di Uacp si riservano di riunirsi nei prossimi giorni e poi partecipare giovedì ad un tavolo promosso con il Pd, in cui il confronto potrebbe portare ad un candidato condiviso. Per ora ciò che è emerso di sicuro è che si punterà su un profilo civico, ma ancora dal gruppo non si espongono: «Dovrà avere la capacità di fare squadra, che sappia ascoltare, non accentratore, ma che sappia valorizzare la partecipazione, quindi tutto ciò che ne consegue». E su quest’ultimo punto l’idea potrebbe essere quella di valorizzare i poteri di quelle municipalità che invece l’attuale gestione cittadina ha limitato. Questo per favorire il dialogo con il territorio in maniera più vicina ai cittadini. Oltre a questo, dalle preferenze è emerso che è abbastanza indifferente se abbia avuto precedenti ruoli politici, ma ciò che veramente farà la differenza è la conoscenza su temi cruciali come luoghi, problemi o risorse. Per il 52% è altresì importante che abiti nella città di Venezia e il 42% vorrebbe una donna. Da ultimo, i promotori della giornata hanno dichiarato: «L’indicazione uscita dall’assemblea è un’apertura a proseguire la presenza di Uacp nella preparazione di un’alleanza alternativa all’attuale governo della città. La nostra posizione al tavolo politico del centrosinistra sarà che la nostra partecipazione è condizionata al rispetto del metodo sulla scelta del candidato e della squadra e sui nodi di programma dirimenti che decideranno il futuro della città». Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA