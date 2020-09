Elezioni a Venezia: alle 12 affluenza al 15,40%, hanno votato in 31.681

VENEZIA: A Venezia, dove si vota anche per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, alle ore 12 hanno complessivamente votato 31.681 elettori su 205.720 iscritti (15,40%); per le elezioni circoscrizionali 31.696 elettori su 205.720 (15,40%). Lo rende noto il servizio elettorale del comune. Nel 2015 alla stessa ora aveva votato il 18,40% degli elettori. Occorre però ricordare che nel 2015 si votava nella sola giornata di domenica, quindi il confronto non può essere indicativo. Quanto al referendum e al voto per il rinnovo del consiglio regionale alle 12 hanno votato rispettivamente 31.656 elettori su 190.726 iscritti (16,59%),e 31.646 elettori su 205.137 iscritti (15,42%). © RIPRODUZIONE RISERVATA