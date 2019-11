Voragine inghiotte 10 metri di strada. «Ho visto acqua scura e ho bloccato il traffico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO-TREPORTI - «Stavo rientrando a casa per pranzo,, un calore insolito: ho capito che stava accadendo qualcosa di grave». Le parole sono quelle di. residente di via Pordelio, che per primo ieri ha capito la gravità della situazione.Per questo ha immediatamente dato l'allarme, allertando le forze dell'ordine. Ma anche fermando i mezzi in transito, avvisandoli del pericolo incombente. Ciò nonostante rifiuta la definizione di eroe, spiegando di aver agito solo fare ciò che andava fatto in quel momento: avvisare le forze dell'ordine e cercare di fermare le auto in transito.