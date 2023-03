Sequestrati e ributtati in mare 1.000 chili di vongole, multe per 4.000 euro

CHIOGGIA - I Carabinieri della motovedetta di Chioggia, hanno sequestrato 1000 kg di vongole di mare della specie “chamelea gallina”. Nelle prime ore della mattina, i militari, in località Porto Peschereccio di Scardovari del Comune di Porto Tolle, hanno controllato alcuni motopescherecci appena rientrati in porto. Nel primo, al comando di un uomo di Chioggia, adagiati sul ponte di coperta sono stati rinvenuti complessivi 42 sacchi di vongole di mare sprovviste del documento di registrazione per molluschi bivalvi vivi. Per questo motivo il predetto Comandante è stato contravvenzionato con sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Sul secondo motopesca, sempre di proprietà di un uomo di Chioggia, sul ponte di coperta dell’unità da pesca, sono stati rinvenuti 45 sacchi di vongole di mare sprovviste della dichiarazione atta a stabilirne la provenienza. Anche per lui è scattata la sanzione di 2.000 euro. Complessivamente, dunque, è stata sequestrata una tonnellata di “vongole di mare”, per un valore commerciale stimato in 6.000 euro e sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per l’ammontare di 4.000 euro. Il prodotto ittico è stato rigettato in mare per il ripristino del ciclo vitale.