Sequestrata una tonnellata di vongole pescate abusivamente: erano ancora vive, ributtate tutte in mare

CHIOGGIA (VENEZIA) - Una tonnellata e mezza di vongole pescate irregolarmente è stata sequestrata dai carabinieri di Chioggia, nell'ambito dei controlli sui prodotti ittici in vista del Natale.

I servizi, mirati su Chioggia e nel Porto di Scardovari a Porto Tolle (Rovigo), si sono concentrati nella prevenzione e repressione delle violazioni in materia di raccolta, sbarco e trasporto delle vongole di mare. I militari hanno controllato alcuni motopesca appena rientrati in porto, multando tre comandanti che trasportavano i molluschi senza Documento Di Registrazione, per un totale di 6.000 euro. A bordo delle tre unità, adagiati sul ponte di coperta, sono stati rinvenuti sacchi, rispettivamente con 700, 500 e 300 chologrammi di volgone, tutte non tracciate e prive di documenti d'accompagnamento. Poiché erano ancora vive, sono state ributtate nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Il prodotto ittico sequestrato corrisponde ad un valore commerciale al consumatore finale stimato in circa 7.500 euro .