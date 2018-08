Aveva 250 kg di vongole irregolari: multa da 2mula euro e molluschi in mare

CHIOGGIA - I carabinieri di Chioggia (Venezia), hanno sanzionato per 2mila euro un pescatore che trattava prodotti ittici irregolari. Durante un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di igiene, sbarchi, commercializzazione e trasporto illeciti dei prodotti ittici è stato individuato un pescatore chioggiotto 33enne, il quale a bordo della propria imbarcazione deteneva per la vendita 250 kg di vongole veraci prive di documentazione attestante provenienza. I molluschi, del valore commerciale di circa 2.500 euro, sono stati sottoposti a sequestro e, poiché ancora vivi, rigettati in acqua per il ripristino del ciclo vitale.

