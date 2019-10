Volotea inaugura tre nuove rotte da Venezia: voli per Lussemburgo, Hannover e Kalamata

VENEZIA - Volotea, la compagnia aerea basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l'avvio di tre nuove rotte per il 2020 con destinazione Lussemburgo, Hannover e Kalamata, che si vanno ad aggiungere al nuovo collegamento per Lione, il cui volo inaugurale è confermato per venerdì prossimo. Con un'offerta totale di 880.000 posti per volare verso 36 destinazioni, 15 esclusive, Venezia si attesta come la base Volotea con il più altro numero di destinazioni raggiungibili a bordo del vettore.



Le frequenze delle nuove rotte: per Lussemburgo voli da aprile, due volte a settimana, per un totale di 20.000 posti; per Hannover voli da aprile, due volte a settimana, per un totale di 20.000 posti; per Kalamata voli da giugno, una volta a settimana, per un totale di 4.300 posti e per Lione voli a partire dal 18 ottobre, quattro voli a settimana, per un totale di 25.800 posti. Con le nuove rotte salgono a 36 le destinazioni raggiungibili dal Marco Polo a bordo degli aeromobili del vettore, 15 delle quali in esclusiva. Da gennaio a settembre sono stati oltre 646.000 i passeggeri trasportati dal vettore presso lo scalo lagunare, dove è stato registrato un load factor del 94%.



Per l'anno prossimo, infine, il vettore scende in pista al Marco Polo con un'offerta totale di 880.000 posti in vendita. A presentare le nuove rotte al Marco Polo sono stati Carlos Muoz, Presidente e Fondatore Volotea, Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Monica Scarpa, amministratore delegato Gruppo Save.



«Abbiamo costantemente investito presso lo scalo e, dal 2012, ci siamo affermati a livello locale grazie a una rete di collegamenti che, anno dopo anno, è cresciuta molto - ha affermato Muoz -. E, proprio quest'anno, abbiamo aggiunto quattro nuovi collegamenti in partenza da Venezia, offrendo ai nostri passeggeri nuove destinazioni da raggiungere. Infine, abbiamo deciso di sponsorizzare il restauro della balconata di Palazzo Ducale, affacciata su Piazza San Marco: un'ulteriore testimonianza del forte rapporto che ci lega alla città, oltre al nostro modo di ringraziare tutti i veneziani per la grande accoglienza che da sempre ci hanno riservato».



«L'incontro e l'annuncio delle nuove rotte sono un'occasione per sottolineare la continuità del rapporto che lega Save e il Marco Polo a Volotea, che oltre sette anni fa, esattamente ad aprile 2012, scelse Venezia come sua prima base da cui iniziare ad operare - ha dichiarato Scarpa -. Secondo vettore del nostro aeroporto per numero di passeggeri, rappresenta per noi un affidabile compagno di viaggio, sempre pronto a cogliere le opportunità di nuovi mercati, in un rapporto di collaborazione che si è esteso con successo anche all'aeroporto di Verona, dove nel 2015 la compagnia ha aperto una sua base operativa».

