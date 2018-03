"Volontari" pagati per ritirare le offerte dell'associazione

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Si presentano a chiedere soldi perma al posto dell’offerente trovano gli agenti in borghese, spacciatisi per parenti dell’anziano. Ora la dazione di denaro e le finalità dell’offerta sono al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria del Distretto di Polizia Locale Veneto Est, diretto dal comandante Andrea Gallo. Nel mirino è finito un 80enne di Fratta diche era stato avvisato al telefono che sarebbero passati dei. L'uomo, insospettito, ha chiamato il comando della Polizia locale permettendo agli agenti di intervenire. All'appuntamento concordato, il volontario dell'associazione, che ha sede in Friuli Venezia Giulia, si è presentato a casa per prendere 10 euro. L'uomo è stato poi bloccato dagli agenti che ora hanno avviato le indagini sull'associazione che non sarebbe proprio composta da volontari. Gli addetti infatti percepirebbero del denaro per svolgere il loro lavoro.