Da maggio il primo volo diretto da Venezia a Chicago con l'American Airlines

VENEZIA - Opererà dal 5 maggio prossimo il primo volo diretto dall'Aeroporto di Venezia a Chicago ÒHare, con la compagnia American Airlines. Il Boeing 787-8 Dreamliner del vettore statunitense atterrerà al Marco Polo alle ore 11.00 per ripartire alle ore 14.50 alla volta di Chicago.



Il nuovo collegamento, che si aggiunge a quelli che American Airlines già opera dallo scalo lagunare per Philadelphia, è stato presentato oggi dal presidente del Marco Polo, Enrico Marchi, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e Ton Lattig, managing director Emea sales per la compagnia. «Si tratta di un importante investimento che American Airlines sta effettuando in Italia», ha affermato Angelo Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines.



«Il 2018 - ha proseguito - è il secondo anno consecutivo in cui inauguriamo un nuovo volo dall'Italia, un'ulteriore conferma dell'attenzione che la compagnia ha per il nostro mercato. Aumentare la nostra presenza a Venezia rafforzerà e agevolerà l'incremento del traffico business, leisure e cargo tra i due paesi e consentirà ai passeggeri di proseguire il loro viaggio con comode coincidenze verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi».



Marchi ha sottolineato che Chicago è una tra le principali destinazioni dei clienti dell'aeroporto, con 40 mila passeggeri all'anno, che il nuovo volo diretto punta a raddoppiare. Salgono così complessivamente a sette le destinazioni del Nordamerica collegate con Venezia da voli non stop. American Airlines collega direttamente da tre aeroporti italiani sei hub negli Stati Uniti, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Oltre ai voli diretti da Venezia per Philadelphia e adesso Chicago, da Roma Fiumicino opera voli diretti verso New York, Chicago, Dallas-Fort Worth, Philadelphia e Charlotte; da Milano Malpensa verso New York e Miami.

