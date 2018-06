Nuovo volo in direzione Spagna: Venezia e Saragozza ora sono vicinissime

VENEZIA - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa con base a Venezia, ha inaugurato, oggi, un nuovo volo per Saragozza. Il nuovo collegamento che decolla dal Marco Polo è disponibile con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e ogni giovedì, per un totale di 8.500 posti in vendita.



La novità di Saragozza si va ad aggiungere ai numerosi collegamenti ripristinati nelle settimane scorse alla volta di Spagna, Sicilia, Puglia, Sardegna e Grecia (tra cui Cefalonia, dal primo giugno). In calendario nei prossimi giorni anche la ripartenza del volo per Kos (da giovedì 28 giugno). Questa nuova rotta esclusiva per Saragozza porta a sette il numero di destinazioni spagnole raggiungibili con voli diretti a bordo degli aeromobili Volotea: Bilbao, Alicante, Asturie, Malaga, Maiorca, Santander e la novità Saragozza. Per quanto riguarda le isole greche, Volotea ha ripristinato nelle scorse settimane le rotte estive verso Samos, Zante, Corfù, Creta, Skiathos, Preveza Lefkada e Cefalonia. Per chi, invece, preferisce l'Italia sono già ripartiti i voli per Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Alghero.

