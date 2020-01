Saltato il volo, 80 persone ferme al Marco Polo: il giallo del viaggio cancellato

PORTOGRUARO - La gita a Caorle termina in aeroporto a Tessera: odissea per famiglie e bambini rimasti bloccati per un volo che non si è più visto. A lanciare l'allarme attraverso i social Luigi Rossetti, che a Caorle aveva assistito gli oltre 80 cittadini stranieri arrivati sul litorale per visitare il mega villaggio di Natale: Piu' di 80 persone, compresi bambini, sono stati lasciati in balia di se stessi all'aeroporto di Tessera venerdì pomeriggio - scrive Rossetti -. Con il biglietto in mano gia' pagato si sono visti prima ritardare il volo di alcune ore e poi, quasi a notte inoltrata dopo una penosa attesa, se lo sono visti cancellare, senza che nessun responsabile della compagnia desse loro una spiegazione.



LA REAZIONE A quel punto sono stati invitati a lasciare la sala d'imbarco, e si sono messi a protestare. Risultato: la polizia li ha fatti accomodare fuori, dove sono stati caricati in un autobus e portati in un albergo a 10 km di distanza. In tutta la mattinata di sabato nessuno ha portato loro notizie. Qualcuno si è poi arrangiato come meglio poteva per tornare a casa, anche pagando ulteriori soldi per noleggiare un pulmino e sobbarcandosi 16 ore di viaggio. Dall'aeroporto Marco Polo confermano il problema, ma rimane il giallo del volo, che non sarebbe stato cancellato. Al centro della questione c'è la compagnia milanese aerea Fly Ernest (o Ernest Airlines), che dal 29 dicembre scorso è finita nella lista nera dell'Enac che di fatto ha ritirato la licenza. Ma lo stop sarà effettivo dal 13 gennaio 2020 chiarisce l'ente in una nota al solo scopo di consentire alla società di riproteggere i passeggeri già in possesso di un titolo di viaggio e provvedere alla necessaria informativa all'utenza per gli eventuali voli cancellati». Nonostante ciò gli oltre 80 stranieri sono rimasti bloccati al Marco Polo. «La nostra compagnia deve chiudere momentaneamente le vendite dei voli in partenza», fa sapere Ernest sul sito ufficiale, annunciando che i collegamenti «verranno ripristinati sul sito non appena verrà pubblicata la revoca della disposizione Enac. La società sta attivando tutte le azioni mirate a ottenere tale revoca». La compagnia aerea a basso costo italiana, fondata il 16 ottobre 2015 con l'obiettivo di sviluppare il traffico low-cost tra l'Italia, l'Albania, l'Ucraina e successivamente altri mercati, fa scalo a Venezia con voli per Tirana in Albania e Leopoli in Ucraina divisi tra lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato. (m.cor.)

Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA