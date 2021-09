Mondiale under 18, azzurrine del volley in finale: stanotte in campo per il titolo

L’Italia è ancora in finale in questa interminabile e magnifica estate sportiva azzurra. La squadra femminile under 18 allenata da Marco Mencarelli ha battuto 3-0 anche gli Usa e ha raggiunto la finale al Mondiale di categoria a Durango in Messico che verrà disputata alle 3 italiane nella notte del 30 settembre. Le azzurrine finora nel torneo hanno perso un solo set in 5 incontri.

Battuta in semifinale la squadra americana 3-0, parziali 25-23, 25-18, 25-22 in una partita a senso unico. Solo nel primo set la squadra degli Stati Uniti ha preso un break di 3-4 punti sulle italiane che sono state brave a non concedere nulla e a rimontare con muro e battuta fino al sorpasso in volata che è valso il successo. Mai in discussione il risultato negli altri set. Con Julia Ituma (23 punti) grande trascinatrice in campo anche le tre giocatrici veneziana Viola Passaro (Fusion Team Volley di Martellago), Sara Bellia (Volley Casal de Pazzi) e Lisa Esposito (Pallavolo Stra). Tra le dodici anche Dominika Giuliani tesserata con l'Imoco Conegliano.