Riprendono i voli da Venezia. Il primo luglio si torna a Dubai con Emirates, dal 31 Easyjet riattiva la tratta per Santorini

Riprendono i voli dall'aeroporto di Venezia. Le compagnie aeree riattivano le tratte da e per lo scalo veneto.

Voli Venezia-Santorini

Dal prossimo 31 luglio tornerà operativo il collegamento della compagnia low cost Easyjet tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e lo scalo di Santorini (Grecia), con tre partenze settimanali ogni martedì, mercoledì e sabato. Arrivano così a 12 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dal Marco Polo con voli EasyJet, portando complessivamente a 15 i collegamenti tra Italia e Grecia messi a disposizione dalla compagnia con frequenze plurisettimanali.

«La Grecia e in particolare l'isola di Santorini sono storicamente tra le mete più ambite dagli italiani per le proprie vacanze - commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia - e per questo siamo particolarmente felici di poter riattivare questo collegamento in vista della prossima, altrettanto desiderata stagione estiva. Con il miglioramento della situazione generale sta gradualmente crescendo anche la domanda di viaggio e EasyJet sta progressivamente ripristinando e aumentando i collegamenti per le più ambite destinazioni turistiche in Italia e nel Mediterraneo».

Voli Venezia-Dubai

Dal primo luglio Emirates riprenderà i voli tra Venezia e Dubai, ripristinando completamente il proprio network di destinazioni italiane. La compagnia aerea offrirà inizialmente tre voli a settimana da Venezia, e aumenterà anche i servizi per Milano da 8 a 10 frequenze settimanali a luglio. Verrà aggiunto un servizio giornaliero sulla rotta Dubai-Milano-New York Jfk e un ulteriore volo di andata e ritorno tre volte a settimana tra Dubai e Milano. Insieme ai cinque voli settimanali di Emirates su Roma e tre settimanali su Bologna, i servizi totali della compagnia dall'Italia salgono a 21 voli settimanali da quattro città. L'espansione dei servizi Emirates in Italia avviene anche a seguito degli accordi sui voli «Covid-tested» che consentono ai passeggeri di viaggiare senza quarantena all'arrivo. Dal 2 giugno, i clienti Emirates che viaggiano dall'Italia (Roma, Milano e Venezia) sopra i 2 anni, devono essere in possesso di un risultato negativo a un test Covid molecolare o a un test antigenico rapido effettuato 48 ore prima della partenza. Devono inoltre sottoporsi, a proprie spese, a un test con tampone rapido all'arrivo in Italia.