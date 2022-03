Da Venezia si vola fino a Philadelphia: torna il collegamento giornaliero con gli Usa

VENEZIA - Durante la stagione estiva 2022 American Airlines collegherà Philadelphia International Airport e Venezia Marco Polo con un volo diretto giornaliero. Il primo volo decollerà da Philadelphia il 5 maggio 2022 per atterrare a Venezia il giorno successivo. A partire dal 7 maggio, i collegamenti tra le due città saranno giornalieri fino alla fine del mese di ottobre 2022.

«Siamo estremamente felici di tornare dopo oltre due anni all'Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo», ha commentato Rhett Workman, Managing Director - Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines. «Venezia è una delle città più belle al mondo e, insieme all'Italia, rappresenta una destinazione molto importante del nostro network globale. Diamo inoltre grande importanza alla costante collaborazione che abbiamo da anni con Save, il nostro partner aeroportuale, e con tutto il trade italiano che fa riferimento al bacino d'utenza dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo. Siamo grati di queste importanti relazioni perché sono per noi una base essenziale per crescere di nuovo insieme». «La riattivazione del volo di American Airlines per l'hub di Philadelphia, dopo i due anni di sospensione determinati dalla pandemia, risponde ad una rinnovata domanda di traffico da e per il Nord America», ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo Save.