Voli dalla Spagna, primi tamponi sui turisti all'aeroporto Marco Polo

VENEZIA - Sono iniziati stamane, 15 agosto, all'aeroporto Marco Polo di Venezia i primi tamponi sui turisti in arrivo da Paesi europei a maggior rischio Covid. Finora sono stati effettuati 200 test su passeggeri scesi da due voli provenienti da Barcellona e Madrid, un terzo dei turisti complessivamente a bordo dei due voli, che hanno scelto volontariamente di usufruire del punto prelievi attivato nello scalo dalla Save e dall'Ulss. Soprattutto di turisti stranieri, giunti in Italia per le vacanze a Venezia, in minor misura vacanzieri italiani rientrati dalle spiagge della Spagna.



Secondo l'Ulss 3, tutto si è svolto in maniera veloce e ordinata, con pochi minuti di attesa tra richiesta, accettazione e effettuazione del tampone. Il risultato del test sarà comunicato entro le prossime 24 ore; nel frattempo le persone dovranno restare in isolamento in albergo o nel proprio domicilio.



Oltre che nello scalo aeroportuale, sono stati molti altri - circa 740 - i tamponi effettuati nei 5 'Coronavirus point' dell'Ulss veneziana attivati da oggi per i turisti italiani di rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Ultimo aggiornamento: 14:22