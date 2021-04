Nuova compagnia spagnola "sbarca" al Marco Polo: da luglio collegamenti con le Canarie

VENEZIA - La compagnia aerea spagnola Binter debutta in Italia e annuncia l'arrivo all'aeroporto di Venezia Marco Polo e a Torino, da cui opererà voli diretti verso le isole Canarie a partire da luglio 2021. I voli sono in vendita da oggi e con un'offerta di lancio, relativa al periodo 1° luglio-15 ottobre.

Binter sarà operativa tutto l'anno dai due aeroporti italiani verso Gran Canaria con 8 voli alla settimana. Da lì si può poi proseguire il viaggio verso la destinazione finale. Per tutte le rotte, Binter offre infatti il vantaggio di poter raggiungere come mèta una delle Canarie, senza costi aggiuntivi, usufruendo di voli in connessione e approfittando dei 170 collegamenti che la Compagnia opera ogni giorno tra le isole. I voli saranno operati il lunedì e il mercoledì da/per l'aeroporto di Venezia, il martedì e il sabato da/per l'Aeroporto di Torino.

Novità dell'offerta Binter anche nuovi voli diretti da/per le città francesi Tolosa, Marsiglia e Lille. Gli aeromobili sono Embraer E195-E2, un reattore a corridoio unico.

La Compagnia

Binter è una compagnia aerea delle Canarie fondata nel 1989 che inizia ad operare nell'arcipelago focalizzandosi sul servizio pubblico. Nel 2005, la compagnia comincia a volare anche fuori dalle Canarie, con l'obiettivo di offrire collegamenti diretti ad altri mercati, offerta che è cresciuta fino ad arrivare a 16 rotte internazionali, con Africa (Casablanca, Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal) e Portogallo (Lisbona e Madeira), e a partire da quest'estate, con Italia e Francia. Inoltre, la compagnia offre 10 rotte dirette con altre destinazioni spagnole fuori dalle Canarie.