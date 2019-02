Manovre e intrighi: nuovi volantini e accuse alla Curia veneziana

di Daniela Ghio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Non si ferma l'attacco alla Curia veneziana . Mani ignote nella notte di mercoledì hanno affisso nuovi volantini ancora una volta nelle zone di San Zulian, San Salvador, San Lio, Santa Maria Formosa e San Moisè contro il patriarca Francesco Moraglia e Alessandro Tamborini, il primo accusatore dei comportamenti dell'ex parroco di San Salvador e San Zulian. Una polemica nei confronti della Chiesa locale, spesso anonima, divampata quando don Massiliano D'Antigua lo scorso dicembre ha contestato la riorganizzazione delle parrocchie dell'area marciana, rifiutando il suo trasferimento nella basilica di San Marco e ritirandosi provvisoriamente a vita privata. Nel nuovo volantino vengono descritti le presunte iniziative che monsignor Moraglia starebbe mettendo in atto per