Vola dal tetto del capannone agricolo: grave un operaio

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DI MOSTO - E', finendo rovinosamente a terra da circa:grave un operaio. L'incidente sul posto di lavoro si è verificato verso le 16 di oggi, mercoledì 13, a. Un operaio stava lavorando sul tetto di un capanno agricolo, quando improvvisamente è volato di sotto. Immediata la richiesta di aiuto giunta al 118 che ha mobilitato i soccorsi. In via Galileo Galilei, nella zona industriale di Torre di Mosto, sono arrivati i sanitari con l'ambulanza e i colleghi di Treviso con l'elicottero.Con loro anche i Vigili del fuoco di San Donà di Piave per soccorrere il malcapitato. Le sue condizioni sono subito apparse critiche, tanto che i soccorritori hanno preferitoall'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i tecnici dello Spisal dell'Ulss 4 del Veneto orientale. Toccherà loro accertare se siano state rispettate le