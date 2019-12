Vola con l'auto nel canale Garzone: paura sulla Romea Vecchia

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: paura a Chioggia per un automobilista. L'incidente èverso le 19.35. Il conducente dell'auto stava percorrendo la "Romea vecchia", lungo l'omonima via, quando ne ha perso il controllo."Garzone", che costeggia l'importante arteria. inabissandosi.La prontezza di riflessi del conducente, gli ha permesso di uscire in tempo dall'abitacolo e di mettersi in salvo. Soccorso dagli altri automobilisti, è stato raggiunto dal personale del Suem. Sul posto anche, con i colleghi del Nucleo sommozzatori e l'autogru.