Brumotti sbarca in via Piave e Mestre finisce a Striscia la notizia

MESTRE - Alla fine è arrivato anche a Mestre., il campione di bike trial inviato di “Striscia la Notizia”, da anni ormai denuncia con i suoi servizi le organizzazioni che gestiscono il mondo dello spaccio nelle piazze cittadine di tutta Italia. Non poteva mancare all’appello, quindi, la città che negli ultimi anni si è guadagnata la (poco ambita) palma di miglior centro per la vendita al dettaglio della droga. Nella puntata andata in onda martedì sera, Brumotti ha mostrato al Paese la situazione attuale: in via Piave, in pieno giorno, gruppi di pusher lungo tutta la strada.