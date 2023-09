Vittoria Puccini presenta la figlia Elena (avuta con Alessandro Preziosi) a Venezia 2023. A chi assomiglia? Non ci sono dubbi

Vittoria Puccini ha presentato la figlia Elena Preziosi sul red carpet a Venezia 2023, e gli sguardi dei presenti non hanno potuto fare a meno di notare quanto la 17enne, nata dall'amore con l'attore Alessandro Preziosi, abbia ereditato dai genitori l'indiscutibile bellezza. Ma a chi dei due assomiglia maggiormente? Su Instagram i fan non hanno avuto dubbi.

Vittoria Puccini con la figlia Elena a Venezia

Mamma Vittoria Puccini ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove è in genere molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, un post con due foto che la ritraggono insieme alla figlia Elena. Entambe radiose, sfoggiano due abiti firmati Giorgio Armani.

Lo stile è inconfondibile, anche se i tagli scelti sono molto diversi: consistenze eteree per Vittoria, che indossa un vestito viola dalla scollatura profonda; la giovane Elena è invece in bianco, con un abito cut out con fiocchi neri.

La somiglianza

I fan di Vittoria Puccini hanno accolto con entusiasmo le immagini di Elena, e si sono precipitati a commentare le foto di mamma e figlia. Immediatamente è partita la gara delle somiglianze, e gli utenti sembrano avere pochi dubbi a riguardo. «La figlia ha lo stesso guardo di Alessandro preziosi. Spettacolari entrambe», scrive una fan. «Elena fotocopia del papà», «Elena è un ritratto del papà...», «Una ragazza meravigliosa, incredibile questa somiglianza con papà».

Papà Alessandro Preziosi

La storia d'amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi è cominciata nel 2004, dopo che i due attori si sono conosciuti sul set della fiction tv Elisa di Rivombrosa facendo sognare i telespettatori con il loro amore. Nel 2006 è nata la loro unica figlia, Elena, e sono stati legati fino al 2010. Anche se il loro legame è finito, Vittoria e Alessandro sono rimasti in buoni rapporti.