VENEZIA - Venezia vince 2 a 0 e preme l'acceleratore in classifica. Il Cosenza affonda in laguna. Il Venezia stende al Penzo il Cosenza con due gol, conquista tre punti e sale in classifica.

Festa dunque in laguna, mentre il team calabrese, costretto a bere il calice amaro, si avvica pericolosamente al fondo classifica.