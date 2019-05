Venezia sotto choc: suicida il preside del liceo Marco Polo

di Tullio Cardona

IL FATTO

VENEZIA - È deceduto durante il trasporto in ospedale, nell'ambulanza dove i medici del Suem hanno tentato strenuamente di salvarlo. è stato soccorso sabato pomeriggio verso le 17.30 all'interno del suoparcheggiato all'angolo fra Lungomare D'Annunzio e via Francesco Duodo a San Nicolò, poco lontano dalla sua abitazione.A dare l'allarme la compagna, alla quale, da quanto è trapelato, il preside del Marco Polo e dell'intero polo tecnico professionale di Venezia, aQuando gli operatori del 118 sono riusciti a raggiungerlo le condizioni di Pecchini sono apparse subito gravi e purtroppo tutte le manovre per rianimarlo non sono riuscite a strapparlo alla morte. È stata la polizia a informare dell'accaduto il magistrato di turno. La salma, trasportata nell'obitorio del Civile, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.